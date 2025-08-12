快訊

花東、雲林以南有機會放颱風假？氣象署說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風最新路徑預測。圖／擷取自中央氣象署網站
楊柳颱風最新路徑預測。圖／擷取自中央氣象署網站

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，被問到那些縣市有機會放颱風假，中央氣象署資深預報員朱美霖下午指出，根據風雨預測，10級以上強陣風發生機率包括雲林以南、花蓮、台東、綠島、蘭嶼，以及澎湖，尤其首當其衝的花蓮、台東、綠島、蘭嶼平均風力更可能達12到14級。

朱美霖說，颱風中心登陸之後，會轉成西南風到南風，屆時中南部沿海區域也有機會達10級以上強陣風，但需屆時視颱風結構變化而定，氣象署會密切監測。

中央氣象署今天下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的風雨預報，明天達到停班停課標準的縣市包括台東縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、綠島蘭嶼。

中央氣象署下午1時公布風雨預報，24小時雨量將達到停班課標準有台東縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區，風力達標地區包括綠島、蘭嶼。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

楊柳颱風

