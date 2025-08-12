楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布

楊柳颱風直撲台灣而來，中央氣象署今天下午2時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報，桃園市目前尚未列入警戒範圍，但市長張善政已指示相關單位持續針對易淹水點巡查清淤。至於民眾關切明天是否放颱風假？市府指出，將於今晚8時宣布停班課資訊，會與基北北同步宣布。

桃園市政府指出，楊柳颱風預計明天影響台灣，市府因應颱風可能帶來的強陣風，各單位已加強施工中工地的安全防護，確保圍籬、鷹架、招牌等設施穩固；全面巡查高風險區域的在建工程，加速完成路樹巡檢、修剪及支架加固等；防範降雨部分，市府也以「最小淹水、最快退水、最高安全」為目標，保障市民生命財產安全。

張善政也透過臉書說明防颱作為，包含水務局整備超過1萬2000包砂包及20台抽水機，並針對今年上半年易淹水地點，優先進行清淤及排水系統巡檢作業。全市權管抽水設備試運轉，及完成轄內43處水門啟閉作業，尤其加強監控八德區介壽路二段583巷上游三處水門，中壢區環北路與慈惠三街口也預布12吋抽水機，減輕排水負荷。

此外，為預先騰空蓄洪空間，桃園市政府也已完成龍山埤、14A、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池預抽放水作業，並持續追蹤復興區大崩潛勢區及比該農路的防汛情況，確保山區交通安全。

依據楊柳颱風最新動態，中央氣象局發布陸上颱風警報，但桃園市尚未列入警戒範圍，目前桃園市消防局同步風災強化三級應變中心開設。張善政也評估，雖然桃園市未納入陸上警報範圍，但明天仍有大雨機率，指示相關單位持續針對易淹水點啟動巡查清淤程序。

桃園市政府指出，將持續掌握颱風資訊與最新風雨量資料，預計今晚8時與基北北同步宣布明天停班課資訊，提醒市民朋友隨時注意颱風動態，提早做好防颱準備，避免前往山區或海邊，確保自身安全。市府團隊會全力守護桃園，將可能的災害降到最低。 因應楊柳颱風來襲，桃園市整備抽水機具。圖／取自張善政臉書 因應楊柳颱風來襲，桃園市整備沙包等資源，強化防颱整備。圖／取自張善政臉書

