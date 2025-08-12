楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布
楊柳颱風直撲台灣而來，中央氣象署今天下午2時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報，桃園市目前尚未列入警戒範圍，但市長張善政已指示相關單位持續針對易淹水點巡查清淤。至於民眾關切明天是否放颱風假？市府指出，將於今晚8時宣布停班課資訊，會與基北北同步宣布。
桃園市政府指出，楊柳颱風預計明天影響台灣，市府因應颱風可能帶來的強陣風，各單位已加強施工中工地的安全防護，確保圍籬、鷹架、招牌等設施穩固；全面巡查高風險區域的在建工程，加速完成路樹巡檢、修剪及支架加固等；防範降雨部分，市府也以「最小淹水、最快退水、最高安全」為目標，保障市民生命財產安全。
張善政也透過臉書說明防颱作為，包含水務局整備超過1萬2000包砂包及20台抽水機，並針對今年上半年易淹水地點，優先進行清淤及排水系統巡檢作業。全市權管抽水設備試運轉，及完成轄內43處水門啟閉作業，尤其加強監控八德區介壽路二段583巷上游三處水門，中壢區環北路與慈惠三街口也預布12吋抽水機，減輕排水負荷。
此外，為預先騰空蓄洪空間，桃園市政府也已完成龍山埤、14A、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池預抽放水作業，並持續追蹤復興區大崩潛勢區及比該農路的防汛情況，確保山區交通安全。
依據楊柳颱風最新動態，中央氣象局發布陸上颱風警報，但桃園市尚未列入警戒範圍，目前桃園市消防局同步風災強化三級應變中心開設。張善政也評估，雖然桃園市未納入陸上警報範圍，但明天仍有大雨機率，指示相關單位持續針對易淹水點啟動巡查清淤程序。
桃園市政府指出，將持續掌握颱風資訊與最新風雨量資料，預計今晚8時與基北北同步宣布明天停班課資訊，提醒市民朋友隨時注意颱風動態，提早做好防颱準備，避免前往山區或海邊，確保自身安全。市府團隊會全力守護桃園，將可能的災害降到最低。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言