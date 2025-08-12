快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
中央氣象署今天下午2時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報，桃園市目前尚未列入警戒範圍，但市長張善政已指示相關單位持續針對易淹水點巡查清淤。圖／取自張善政臉書
中央氣象署今天下午2時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報，桃園市目前尚未列入警戒範圍，但市長張善政已指示相關單位持續針對易淹水點巡查清淤。圖／取自張善政臉書

楊柳颱風直撲台灣而來，中央氣象署今天下午2時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報，桃園市目前尚未列入警戒範圍，但市長張善政已指示相關單位持續針對易淹水點巡查清淤。至於民眾關切明天是否放颱風假？市府指出，將於今晚8時宣布停班課資訊，會與基北北同步宣布。

桃園市政府指出，楊柳颱風預計明天影響台灣，市府因應颱風可能帶來的強陣風，各單位已加強施工中工地的安全防護，確保圍籬、鷹架、招牌等設施穩固；全面巡查高風險區域的在建工程，加速完成路樹巡檢、修剪及支架加固等；防範降雨部分，市府也以「最小淹水、最快退水、最高安全」為目標，保障市民生命財產安全。

張善政也透過臉書說明防颱作為，包含水務局整備超過1萬2000包砂包及20台抽水機，並針對今年上半年易淹水地點，優先進行清淤及排水系統巡檢作業。全市權管抽水設備試運轉，及完成轄內43處水門啟閉作業，尤其加強監控八德區介壽路二段583巷上游三處水門，中壢區環北路與慈惠三街口也預布12吋抽水機，減輕排水負荷。

此外，為預先騰空蓄洪空間，桃園市政府也已完成龍山埤、14A、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池預抽放水作業，並持續追蹤復興區大崩潛勢區及比該農路的防汛情況，確保山區交通安全。

依據楊柳颱風最新動態，中央氣象局發布陸上颱風警報，但桃園市尚未列入警戒範圍，目前桃園市消防局同步風災強化三級應變中心開設。張善政也評估，雖然桃園市未納入陸上警報範圍，但明天仍有大雨機率，指示相關單位持續針對易淹水點啟動巡查清淤程序。

桃園市政府指出，將持續掌握颱風資訊與最新風雨量資料，預計今晚8時與基北北同步宣布明天停班課資訊，提醒市民朋友隨時注意颱風動態，提早做好防颱準備，避免前往山區或海邊，確保自身安全。市府團隊會全力守護桃園，將可能的災害降到最低。

因應楊柳颱風來襲，桃園市整備抽水機具。圖／取自張善政臉書
因應楊柳颱風來襲，桃園市整備抽水機具。圖／取自張善政臉書
因應楊柳颱風來襲，桃園市整備沙包等資源，強化防颱整備。圖／取自張善政臉書
因應楊柳颱風來襲，桃園市整備沙包等資源，強化防颱整備。圖／取自張善政臉書

楊柳颱風

延伸閱讀

航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

傳盧秀燕不選黨主席...蔣萬安被點名 「一句話」機智回應

桃園平鎮兒22公園動工 新闢8米道路打造通學友善環境

盧秀燕不參選黨主席…北北桃市長被點選國民黨主席 張善政回應了

相關新聞

楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布

楊柳颱風直撲台灣而來，中央氣象署今天下午2時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報，桃園市目前尚未列入警戒範圍，但市長張善政已指...

怕它又倒！楊柳颱風將襲台 池上「金城武樹」拉繩護體

楊柳颱風逼近，台東首當其衝，不僅農民加強農作物防颱措施，池上鄉觀光明星「金城武樹」 今天公所也派人加強護樹，防止倒下。

颱風楊柳來襲 曾文水庫陸警前預留4000萬噸空間

颱風楊柳來襲，已連續38天調節性放水的曾文水庫，預定陸上颱風警報發布前，預留4000萬公噸蓄洪空間，透過預先洩降發揮水庫...

楊柳颱風逼近 金門縣消防局防颱部署

中央氣象署最新研判，今年第11號中度颱風「楊柳」（國際命名：PODUL）今天位於北緯21.2度、東經133.4度海域，以...

楊柳颱風陸警發布 首波警戒範圍花蓮、台東、高雄及屏東

中央氣象署下午2時30分針對楊柳颱風發布陸警，陸上首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄及屏東。海上警戒包括台灣海峽、台灣東半...

楊柳颱風來勢洶洶 高市應變中心下午4時1級開設

中度颱風「楊柳」直撲台灣而來，據中央氣象署預測，明天下午至晚間，高雄、澎湖平均風9級以上或陣風11級以上，高雄市政府應變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。