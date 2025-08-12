快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

楊柳颱風來襲 職安署籲加強勞工作業安全

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

中央氣象署12日上午發布中度颱風楊柳海上颱風警報，預計將為各地帶來強風豪雨。勞動部職安署提醒，事業單位與勞工務必提高防災警覺，尤其先前丹納絲颱風與728豪雨造成南部地區的風災與水災，目前尚在復建作業中，更應加強落實安全防護措施。

颱風期間，雇主應避免使勞工從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作，如確實需有外勤作業，應依「職業安全衛生設施規則」第286條之2規定及「颱風天外勤安全指引」等，置備適當救生衣、安全帽、連絡通訊設備與其他必要之安全防護設施及交通工具，以確保勞工生命安全。

職安署提醒，雇主於颱風來臨前應注意下列事項。

鄰水、水上及易發生土石流地區作業：必須設有危險發生時能立即通知撤離的通報系統，並建立撤離及救援程序。

有物體飛落及倒、崩塌等危害之營造工程及廣告物：加強施工架穩固，檢查架材是否損壞、繫牆桿是否鬆脫、基腳是否下沉或滑動；工地圍籬須固定牢靠，避免被強風吹起；施工架上帆布或廣告物在強風時應暫時拆除，以減少風壓造成倒塌風險；位於交通要道或捷運周邊的工地，也應確保高處物料固定，防止被風吹落發生危害。

塔吊作業：塔柱需加強固定，停妥吊鉤與伸臂，旋轉煞車放開（先確認空迴時無撞擊或感電危害）；當風速達每秒16公尺以上時，嚴禁使用塔吊。

外送作業：雇主應採取安全衛生防護措施，並於地方政府因天然災害宣布停止上班期間(如颱風天等)，即應停止從事外送作業。

此外，颱風過後，從事河岸與海岸清理、道路修復、橋梁拆除與房屋修繕等作業均為高危險作業，職安署提醒雇主須防範溺水、墜落、倒塌、缺氧、中毒及漏電等風險，並採取下安全防護措施：

河岸與海岸作業：應設置防止勞工落水之設施或使勞工著用救生衣，於作業場所或其附近設置必要救生設備，並建立作業連絡系統，包括無線連絡器材、連絡信號、連絡人員等。

道路修復工程：應先清除可能飛落的土石或設置擋土支撐；營建機械作業需專人指揮，規劃安全作業路線。

高處修繕或拆除作業：應由專人指揮監督，按順序由上而下拆除，並使用安全帶、安全母索、安全網或防墜器具。

工廠修護：屋頂作業須使用安全帶與母索；潮濕場所使用電動工具時，應加裝漏電斷路器。

局限空間作業：必須通風換氣並檢測氧氣、有害物濃度，及提供防缺氧、中毒、感電、坍塌等防護措施。

職安署強調，雇主若未依規定對颱風期間的高風險作業加強安全應變，致勞工發生職災，將依法查處。天然災害發生時，勞工出勤與否的重點在於防災避險，雇主應將勞工安全作為首要考量。

如工作地、居住地或上班必經路段所在轄區首長宣布停止上班，勞工因天災未出勤，不得視為曠工或遲到，更不得要求以事假處理、強迫補班、扣全勤獎金或進行解僱等不利處分。職安署呼籲，颱風期間「安全第一」，務必事前防範、事中避險、事後檢查，確保勞工健康與生命安全，並減少災害損失。

雇主 颱風 楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳近...台東熱氣球嘉年華暫停 豐榮里供應沙包民眾領取

怕它又倒！楊柳颱風將襲台 池上「金城武樹」拉繩護體

颱風楊柳逼近 金門往廈門、泉州小三通13日停航

颱風楊柳來襲 高雄山區送23台發電機並展開撤離

相關新聞

最新風雨預測出爐 7縣市明天颱風假達標

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署下午4時公布最新風雨預報，雨量達標有嘉義縣、台南、台東、高雄、屏東及花蓮、宜...

影／飛到上方喊到你離開 颱風逼近中部海巡派出無人機

颱風楊柳已升級成中颱逼近台灣，中部海巡單位派出無人機沿海岸喊話，廣播使用多國語言勸遊客離開海岸，無人機飛到遊客上方不斷喊...

楊柳颱風逼近！環境部提醒「防颱5招」保命又防災

楊柳颱風逐漸逼近台灣，中央氣象署下午2時30分正式發布陸警，首波警戒區包括花蓮、台東、高雄、屏東；海警範圍則是台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。環境部今日在官方臉書提醒民眾務必提前做好防颱準備，降低強風豪雨帶來的損害。

「楊柳」從東部登陸...宜蘭代理縣長視察抽水站

有鑑於日前南部水患嚴重，面對楊柳颱風從東部來襲，宜蘭縣不輕掉以輕心，代理縣長林茂盛今天前往茅仔寮抽水站視察抽水機組運轉，...

楊柳颱風來勢洶洶 高市防孤島危機急送小型發電機進山區

高雄那瑪夏、桃源、茂林等山區遭颱風與豪雨重創，多條道路坍方中斷，好不容易搶修勉強恢復通行，如今楊柳颱風來勢洶洶，高雄又首...

楊柳颱風直逼台灣 5縣市達到停班課標準

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署將於今下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。