怕它又倒！楊柳颱風將襲台 池上「金城武樹」拉繩護體

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
楊柳颱風逼近，台東首當其衝，不僅農民加強農作物防颱措施，池上鄉觀光明星「金城武樹」 今天公所也派人加強護樹，防止倒下。圖／民眾提供
楊柳颱風逼近，台東首當其衝，不僅農民加強農作物防颱措施，池上鄉觀光明星「金城武樹」 今天公所也派人加強護樹，防止倒下。

鄉長林建宏表示，在每次颱風陸上警報發布前就會啟動「金城武樹」的防颱措施，金城武樹是池上鄉的公共財，希望藉著防颱措施不會受到影響。他說，這次防颱利用繩索及鉚釘固定樹幹以免受到強風侵襲而損壞樹體本。

事實上，金城武樹在2014年7月就已因麥德姆颱風的襲擊而倒下過，經過治療下順利扶正、回植，才於2016年10月順利康復至今。

