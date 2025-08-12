颱風楊柳來襲 高雄山區送23台發電機並展開撤離

快訊

中央社／ 高雄12日電

高市府因應颱風楊柳來襲，採購23台中小型發電機，可連續運轉17小時，今天由高市原民會與公所送達3原區，加強防颱，另外，高市民政局表示，桃源及六龜區已展開撤離計44人。

高雄市長陳其邁表示，面對颱風到來，將持續整合跨局處資源，推動偏鄉基礎設施強化計畫，並與社區建立緊密通報與調度機制，確保山區防災韌性，維護居民生命安全及生活需求。

高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯表示，23台發電機主要以各里各部落需求分配，茂林區發3台、那瑪夏區6台、桃源區14台。有發電機支援，手機可以充電保持對外通訊，存放食物的冰箱與冷凍庫都能正常使用，緊急用電設備也能持續運作。

高雄市議員陳幸富說，廣播器是部落公告傳遞訊息重要工具，也是族人習慣收聽訊息的方式，但近日豪雨期間發現部落的廣播器出現沒電情形，此次增補發電機，能確保廣播器在颱風期間持續發揮功能、不斷電。

高市原民會新聞稿說明，為預防山區強風豪雨致斷電，造成部落生活及通訊受影響，由高雄市政府經濟發展局採購23台機型輕巧、機動性高的中小型發電機，上午11時30分交付區公所並即刻出發，送達茂林、桃源和那瑪夏區。

高市原民會表示，將持續與區公所保持聯繫，並在災害應變中心發布指令時，第一時間協助地方預防性撤離及各項防救災，並同步確認3原區物資整備足以維持14天。

高雄市政府民政局說明，目前預防性撤離部分，桃源區撤離25人，包含依親18人、高雄農場收容7人，以及六龜區撤離19人，包含依親8人、高雄農場收容11人；後續撤離人數將隨氣候及山區土石流警戒等狀況，滾動性調整。

