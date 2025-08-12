颱風楊柳逼近 金門往廈門、泉州小三通13日停航

颱風楊柳逼近，中央氣象署今天下午2時30分發布陸上颱風警報，金門縣港務處表示，明天金門往廈門、泉州小三通航班停航，請旅客搭船前，預先向船公司確認航班。

氣象署持續發布颱風楊柳海上颱風警報，中午11時海上警戒區域新增台灣海峽南部；氣象署今天下午2時30分發布颱風楊柳陸上颱風警報，首波納入陸上警戒區域包含花蓮、台東、高雄、屏東。

金門縣港務處今天上午已發布停航公告，因應八方客輪防颱避風整備，下午金門往泉州航班停航；下午再度公告，受颱風楊柳影響，明天金門水頭往廈門五通、泉州石井小三通航線全天停航。

港務處提醒，請旅客搭船前，預先向船公司確認航班，如有疑問請洽詢金門縣港務處082-324280。

此外，金門縣消防局也說明，因應颱風楊柳接近，縣府應變中心將於今天晚間10時三級開設，並預計明天上午10時一級開設應變中心，同步召開防颱工作會報。

