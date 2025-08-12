颱風楊柳近...台東熱氣球嘉年華暫停 豐榮里供應沙包民眾領取

颱風楊柳接近，台東正在舉辦的熱氣球嘉年華今天宣布取消13、14日活動，並展開防颱措施，場地周邊帳篷今天將全部拆除完畢；而常淹水的台東市豐榮里，提供沙包供民眾領取。

氣象署預報，颱風楊柳目前對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅，預計強度還有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，不排除會在台東市附近登陸。

台東鹿野高台正在舉辦的熱氣球嘉年華也因颱風楊柳而暫停，主辦單位緊急動員10多名工作人員，大家分工加快動作，將會場周邊的帳篷等設施逐一拆解，並視颱風動態適時調整活動安排，保障民眾及工作人員的安全。

台東縣政府表示，經與熱氣球專業飛行團隊審慎評估，宣布取消8月13、14日兩天的繫留體驗及造型球展演活動，另原訂於8月14日晚上辦理的鹿野高台光雕音樂會，則將延期至8月20日舉行，請遊客注意並諒解，也提醒民眾做好防颱準備。

台東縣政府指出，熱氣球立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象署資料預測，台東地區將出現11級以上陣風及豪雨以上等級降雨，因此無法進行熱氣球飛行或立球作業。

目前已網路預約繫留的民眾，受影響4個場次的訂單（8/13及8/14上下午場）將主動進行全額退費，約需14至21個工作天，並將發送簡訊通知。

另外，台東市豐榮里過去飽受淹水之苦，里長施皓軒今天表示，里內長者多、行動不便，因此他在颱風前開著小貨車向公所領取沙包，堆放在巷口方便民眾領取。

施皓軒指出，里內多條巷弄易淹水，影響近80戶居民，每逢大雨居民都很恐慌，甚至有人擔心害怕睡不著覺；若要解決，須從柳州街開通，但牽涉經費問題，初步先改善外部水溝系統，希望能改善長期淹水問題。

