馬太鞍溪堰塞湖遇楊柳颱風恐潰壩 花蓮500多人預計下午4時撤離
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖，衛星影像監測屬橙色燈號，有潰壩危險，且楊柳颱風即將在東部登陸，花蓮有3鄉鎮、7村259戶共690人被列為保全戶。隨著中央氣象署下午發布颱風陸上警報，光復鄉4時起開始撤離鄉內500多名村民到收容所。
在馬太鞍溪下游河道兩側500公尺內，有3鄉鎮7村落納入危險區，保全戶共259戶690人，集中在光復鄉大馬村198戶523人、東富村31戶99人、大平村16戶36人。花蓮縣政府、林業署花蓮分署、光復鄉公所皆呼籲村民盡速準備個人緊急用品，依照縣府指示撤離。
光復鄉長林清水表示，鄉內受影響地區包括約240戶，實際居住約有500人，是受影響人數最多地區，已安排國立光復商工宿舍及活動中心、大全幼兒園、公所等3處收容所，收容量能一定足夠，今天下午啟動撤離工作。
林保署花蓮分署指出，馬太鞍上游堰塞湖在7月26日啟動調查，請專家3次空勘，原預計在沒有發生豪大雨前提下，最快10月中壩頂溢流，但這次中颱楊柳將來襲，若雨量破1000毫米，可能會提前在18日溢流。
林清水說，目前馬太鞍溪部分河道與堤防頂齊平，且在馬太鞍溪與麗太溪口、政旺砂石場兩邊有堤防缺口，若下起強降雨容易倒灌，因此必須緊急撤離居民。水利署第九河川分署在馬太鞍溪下游設置5噸型混凝土塊、開口堤封堵、搶險機具及移動式抽水機進駐，每天5次水情查報，強化水位、雨量觀測站等水情監控及預警機制。
另外，部落豐年祭正好14日開幕，大馬村長王梓安說，這幾天很多年輕族人提前從外地返鄉為祭儀準備，只能先暫停祭儀準備工作，改協助住戶撤離。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言