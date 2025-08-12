快訊

楊柳颱風逼近！環境部提醒「防颱5招」保命又防災

聯合新聞網／ 綜合報導
楊柳颱風逼近，環境部提醒民眾務必提前做好防颱準備。本報資料照片
楊柳颱風逐漸逼近台灣，中央氣象署下午2時30分正式發布陸警，首波警戒區包括花蓮、台東、高雄、屏東；海上警戒範圍則是台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。環境部今日在官方臉書提醒民眾務必提前做好防颱準備，降低強風豪雨帶來的損害。

環境部提醒5個防颱工事如下：

1.固定門窗與招牌：檢查房子強度，加強固定門窗、招牌。

2.清疏溝渠：發現水溝有阻塞情形時，應盡快清除造成阻塞的雜物⁣⁣⁣。

3.移除障礙物：不可放置物品在水溝蓋、孔上，以免影響排水⁣⁣⁣。

4.倒蓋容器：戶外積水容器如花盆、水桶、舊輪胎等應收起或固定並倒蓋⁣⁣⁣。

5.儲藏水源：颱風後可能會缺水，事先儲水以備不時之需。

環境部提醒，颱風最新動態可至「中央氣象署」網站查詢，並呼籲民眾確保自身與家戶安全，切勿掉以輕心。

