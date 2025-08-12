嘉義清運災後家具近2千噸 楊柳來襲翁章梁籲防颱
嘉義縣因丹娜絲風災與0728豪雨造成大量廢棄家具，環保局聯合公所清運並清理水溝；因應颱風楊柳預估明天登陸，縣長翁章梁今天關心鴨母寮大排周遭清運也籲鄉親防颱。
嘉義縣政府發布新聞稿，環保局、鄉鎮市公所聯手加速災後復原，目前已清溝完成15個鄉鎮市、127村里，總清淤量30.5公噸；廢棄大型家具、彈簧床等也請民眾先拔掉釘子，放置空地上，聯絡清潔隊派車清運，目前總清運量1905公噸。
縣府表示，在7月28日致災性豪雨過後，社區周邊低窪處、物品堆放處易積水，鄉親除加強「巡、倒、清、刷」，社區環境地毯式噴灑可有效防範病媒蚊孳生，目前太保、東石、六腳、新港、鹿草等鄉鎮112村里完成清消噴灑。
另外，環保局也出動無人機，協助巡檢淹水較嚴重區域周邊社區孳生源，包含屋頂、戶外或空地積水容器或積水處，及時清除或投藥，徹底杜絕可能孳生源。
楊柳颱風來勢洶洶，預估颱風中心將於明天登陸，翁章梁今天前往朴子竹村里關心鴨母寮大排周遭清運、消毒情形。
翁章梁說，針對重災區鄉鎮，縣府、公所積極清溝避免再度淹水，並出動抓斗車清運大型廢棄家具，隨後徹底消毒，縣府觀測颱風楊柳路徑，嘉義縣恐受影響，因此，縣府除積極整治日前災害後遺症，同時也要提醒鄉親做好防颱整備。
