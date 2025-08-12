楊柳颱風逼近 金門縣消防局防颱部署

中央氣象署最新研判，今年第11號中度颱風「楊柳」（國際命名：PODUL）今天位於北緯21.2度、東經133.4度海域，以時速24公里向西前進，近中心最大風速約每秒30公尺，瞬間最大陣風達38公尺。依現階段路徑分析，颱風暴風圈恐自明天入夜起影響金門，金門縣應變中心將於今天22點，三級開設；另外明天上午10點，則會進入一級開設，同步召開防颱工作會報。

金門縣消防局為審慎因應，已提前啟動各項防颱整備，並通報工務處、產業發展處、城鄉發展處、觀光處、林務所、台電、中華電信及各鄉鎮公所等防災單位，要求人力、機具及物資就位，確保災害發生時可立即投入搶救。

消防局指出，這次整備工作除督導各消防分隊檢查防救災裝備，也借鑑7月「丹娜絲」颱風的應變經驗，並依陳福海縣長歷次防颱會報的指示，檢討並優化減災、整備及應變機制。針對颱風期間最常發生的「風倒木」狀況，已完成全縣主次要道路的優先搶通順序規劃，協調各單位分工合作，並提前部署人力與機具。

此外，為減少颱風造成停電影響民生，消防局與台電金門區營業處合作，加強電網韌性與搶修作業，推動電路地下化，降低災後大量動員修復的風險與成本。並爭取台電與中華電信於颱風來襲前，提前派員進駐金門，以強化民生基礎設施的搶修效能。

金門縣消防局長呂英華提醒，楊柳颱風將可能帶來強風豪雨，民眾應及早固定樹木枝幹、廣告招牌及陽台盆栽；沿海地區恐出現長浪，應暫停水域遊憩活動，避免前往海域、港區或危險海岸，海上作業船隻及工地應加強鷹架、大型帆布等防災措施，以降低損失。

呂英華呼籲，颱風侵襲期間請隨時關注氣象資訊，遵守縣府公告，切勿進入受管制山區、湖庫、港區與海岸，避免意外。消防局將持續監測颱風動態，並依需要提升應變層級，全力守護金門鄉親安全。

