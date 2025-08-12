快訊

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

楊柳颱風攪局 明晚「大稻埕夏日節煙火秀」確定取消

楊柳颱風陸警發布 首波警戒範圍花蓮、台東、高雄及屏東

楊柳颱風陸警發布 首波警戒範圍花蓮、台東、高雄及屏東

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風最新路徑預測。 圖／擷取自中央氣象署網站
楊柳颱風最新路徑預測。 圖／擷取自中央氣象署網站

中央氣象署下午2時30分針對楊柳颱風發布陸警，陸上首波警戒範圍包括花蓮台東、高雄及屏東。海上警戒包括台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，由於颱風持續往台灣接近，路徑上面沒有太大的改變，明天各地都會受到颱風直接衝擊，今天就要做好防颱準備。

颱風已經來到台東的東南東方580公里海面上，目前還是中度颱風，劉宇其表示，楊柳颱風未來會持續往西北西方向前進，暴風圈明天逐漸進入台灣東南部和南部近海，並且明天白天開始逐漸影響台灣陸地。颱風可能明天開始侵襲，要留意颱風對台灣的影響。

目前颱風在台灣的東南東方，劉宇其表示，隨著明天逐漸靠近，颱風的中心大約在明天中午前後接近台灣東南部陸地、登陸，隨後在傍晚到晚上進入台灣海峽，明天白天會是颱風影響台灣最明顯的時候。明天深夜到周四清晨，楊柳颱風會進入中國華南一帶，屆時將是金門地區受到這個颱風影響最大的情形。

劉宇其表示，明天白天是颱風通過台灣、影響最大的時候，整個東半部、嘉義以南地區、澎湖有局部大雨或豪雨出現，花蓮、台東、南部山區不排除有豪雨等級以上降雨發生，其他地區斷斷續續有降雨出現，金門則是等到明晚之後雨勢才會比較明顯。

風力方面，劉宇其表示，也是楊柳颱風威脅台灣比較大的地方。氣象署今天持續發布陸上強風特報，明天隨著颱風逐漸接近，幾乎全台和澎金馬普遍都會有強風，陣風可能來到8級以上；台東、雲林以南、澎湖的部分地區，陣風不排除來到11級；特別是在台東、綠島、蘭嶼，在颱風中心靠近的時候，很有可能會有陣風14級以上強風。

豪雨 花蓮 屏東 台東 氣象署 楊柳颱風

