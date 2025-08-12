楊柳颱風來勢洶洶 高市應變中心下午4時1級開設

中度颱風「楊柳」直撲台灣而來，據中央氣象署預測，明天下午至晚間，高雄、澎湖平均風9級以上或陣風11級以上，高雄市政府應變中心預訂下午4時發布一級開設。

高雄氣象站今天上午發布「災害性天氣通報」，表示受楊柳颱風及外圍環流影響，明天清晨至晚上，高雄市、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，高雄明天下午至晚上風雨最大。

高雄市政府今天上午11時應變中心已擴大三級開設，預訂下午4時發布一級開設。澎湖縣政府將在明天上午8時應變中心先二級開設，再視颱風動向發布一級開設。

