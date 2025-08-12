快訊

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

楊柳颱風攪局 明晚「大稻埕夏日節煙火秀」確定取消

楊柳颱風陸警發布 首波警戒範圍花蓮、台東、高雄及屏東

楊柳颱風來勢洶洶 高市應變中心下午4時1級開設

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
中度颱風「楊柳」直撲台灣。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風「楊柳」直撲台灣而來，據中央氣象署預測，明天下午至晚間，高雄、澎湖平均風9級以上或陣風11級以上，高雄市政府應變中心預訂下午4時發布一級開設。

高雄氣象站今天上午發布「災害性天氣通報」，表示受楊柳颱風及外圍環流影響，明天清晨至晚上，高雄市、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，高雄明天下午至晚上風雨最大。

高雄市政府今天上午11時應變中心已擴大三級開設，預訂下午4時發布一級開設。澎湖縣政府將在明天上午8時應變中心先二級開設，再視颱風動向發布一級開設。

