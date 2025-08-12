颱風楊柳來襲 曾文水庫陸警前預留4000萬噸空間

颱風楊柳來襲，已連續38天調節性放水的曾文水庫，預定陸上颱風警報發布前，預留4000萬公噸蓄洪空間，透過預先洩降發揮水庫最大防洪效益。

水利署南區水資源分署今天指出，曾文水庫已於風雨未影響時，逐步加大放水量，預定陸上颱風警報發布前，預留4000萬公噸蓄洪空間，降低下游淹水風險，且加強清理漂流木，檢測水庫水工閘門、監控系統及備用發電機等。

白河水庫也已完成防汛整備，目前滯洪空間已可容納約200毫米降雨量，且視降雨情況調整放水量，顧及水庫安全及下游河防安全；初判白河水庫約有20%滯洪空間。

水利署長林元鵬今天也視察曾文水庫及白河水庫防汛整備，指示務必堅守崗位，以最高標準戒備，全力守護民眾生命財產安全。

