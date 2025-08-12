颱風楊柳來襲 高屏山區3天總雨量估上看600毫米

快訊

中央社／ 台北12日電

颱風楊柳來襲，氣象署今天下午發布風雨預報，預估未來24小時累積雨量，平地以花東150至250毫米最多、山區同以花東200至340毫米最多；今天起連3天總雨量則以高屏山區約400至600毫米最多。

根據海上颱風警報單，颱風楊柳上午11時中心位置在北緯21.0度，東經127.2度，即在台東的東南東方約660公里處，以每小時30公里速度向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

中央氣象署於下午1時發布風雨預報，自今天下午2時至明天下午2時的未來24小時累積雨量，平地以花東150至250毫米最多，其次是宜蘭、屏東80至150毫米，高雄50至100毫米；山區以花東200至340毫米最多，其次是屏東200至300毫米、宜蘭100至190毫米。

另外，自今天起至14日深夜12時的3天總雨量，平地部分，花東、高屏約250至400毫米，台南約150至250毫米，嘉義縣市約100至200毫米；山區部分，高屏約400至600毫米，花東約300至450毫米，嘉義、台南約250至350毫米，南投約150至250毫米。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或是未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時。

此外，風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準的地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。

