中颱楊柳明台東登陸機會大 東半部+嘉義以南風雨最明顯
今年第11號中度颱風楊柳，目前正朝台灣東南部海面接近中。中央氣象署表示，楊柳颱風在接近台灣的過程中，強度有再稍微增強，且暴風圈也有稍微擴大的趨勢。
中央氣象署今天清晨5時30分發布海上颱風警報，將於今天下午2時30分發布陸上颱風警報。
楊柳颱風明天是影響最明顯的時候，氣象署表示，颱風中心有機會從台東登陸，東半部及嘉義以南地區風雨最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其東部、東南部地區及南部山區有局部豪雨以上等級發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生的機率，提醒民眾做好防颱準備，並留意氣象署發布的最新預報資訊。
今天各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，午後雷陣雨時間較長，局部地區有可能持續至晚間。
氣象署說，今天晚上開始颱風外圍環流影響，基隆北海岸及東北部將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，外出攜帶雨具以備不時之需，由於連日降雨，前往山區特別留意坍方、落石、土石鬆軟等現象，並注意自身安全。
溫度方面，今天各地高溫普遍為31至35度，大台北有局部36度以上高溫發生的機率，注意防曬並多補充水分。
今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，今晚起東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大至2到3米；受颱風及其外圍環流影響，明天台東（含綠島、蘭嶼）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林以南及澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，其他地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，東半部近海浪高約6至10米，其他地區約3至5米，嚴加防範，並避免前往海邊活動。
