快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

中颱楊柳明台東登陸機會大 東半部+嘉義以南風雨最明顯

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站
楊柳颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站

今年第11號中度颱風楊柳，目前正朝台灣東南部海面接近中。中央氣象署表示，楊柳颱風在接近台灣的過程中，強度有再稍微增強，且暴風圈也有稍微擴大的趨勢。

中央氣象署今天清晨5時30分發布海上颱風警報，將於今天下午2時30分發布陸上颱風警報。

楊柳颱風明天是影響最明顯的時候，氣象署表示，颱風中心有機會從台東登陸，東半部及嘉義以南地區風雨最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其東部、東南部地區及南部山區有局部豪雨以上等級發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生的機率，提醒民眾做好防颱準備，並留意氣象署發布的最新預報資訊。

今天各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，午後雷陣雨時間較長，局部地區有可能持續至晚間。

氣象署說，今天晚上開始颱風外圍環流影響，基隆北海岸及東北部將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，外出攜帶雨具以備不時之需，由於連日降雨，前往山區特別留意坍方、落石、土石鬆軟等現象，並注意自身安全。

溫度方面，今天各地高溫普遍為31至35度，大台北有局部36度以上高溫發生的機率，注意防曬並多補充水分。

今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，今晚起東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大至2到3米；受颱風及其外圍環流影響，明天台東（含綠島、蘭嶼）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林以南及澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，其他地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，東半部近海浪高約6至10米，其他地區約3至5米，嚴加防範，並避免前往海邊活動。

楊柳颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站
楊柳颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站

雷雨 豪雨 台東 嘉義 氣象署 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風來勢洶洶 小三通金泉航線下午停航

楊柳颱風明顯增強長胖 鄭明典：路徑偏南 恐不會被中央山脈破壞太多

海陸警齊發 楊柳颱風直撲台灣 4縣市明天颱風假機率大

楊柳颱風來襲 颱風假何時宣布？張麗善說話了

相關新聞

楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布

楊柳颱風直撲台灣而來，中央氣象署今天下午2時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報，桃園市目前尚未列入警戒範圍，但市長張善政已指...

怕它又倒！楊柳颱風將襲台 池上「金城武樹」拉繩護體

楊柳颱風逼近，台東首當其衝，不僅農民加強農作物防颱措施，池上鄉觀光明星「金城武樹」 今天公所也派人加強護樹，防止倒下。

楊柳颱風逼近！環境部提醒「防颱5招」保命又防災

楊柳颱風逐漸逼近台灣，中央氣象署下午2時30分正式發布陸警，首波警戒區包括花蓮、台東、高雄、屏東；海警範圍則是台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。環境部今日在官方臉書提醒民眾務必提前做好防颱準備，降低強風豪雨帶來的損害。

懶人包／出國遇颱風！航班取消怎麼辦？旅平險理賠、住宿處理方式一次看

楊柳颱風直撲台灣，有出國及旅遊計畫的旅客心慌慌，擔心行程受影響，如果真的遇到航班取消該怎麼辦呢？本文彙整颱風期間旅遊須知，包括航班延誤與退改簽、理賠與保險申請、以及住宿取消規定，盡可能減低行程損失。

楊柳颱風逼近 台電逾4000搶修人力嚴陣以待

楊柳颱風進逼台灣本島，台電表示，已完成防災設備及備料盤點作業，並動員逾4000名搶修人力、備妥車輛與機具待命，必要時將迅...

花東、雲林以南有機會放颱風假？氣象署說話了

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，被問到那些縣市有機會放颱風假，中央氣象署資深預報員朱美霖下午指出，根據風雨預測，10級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。