楊柳颱風明顯增強長胖 鄭明典：路徑偏南 恐不會被中央山脈破壞太多
中度颱風楊柳持續增強，根據中央氣象署最新資料顯示，第11號颱風楊柳的中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，從能量觀點來看，昨天之前，颱風極度不對稱，現在對稱性高很多。所以強度數字上雖然變化不大、幾無變化，但是因為對稱性提高，強風區範圍擴大，颱風的能量其實是明顯增加。
颱風能量高，鄭明典表示，颱風通過台灣地形時的影響就會比較明顯，尤其目前偏南的預測路徑，颱風結構可能不會被中央山脈破壞太多。過去的經驗，這樣的預測路徑，颱風中心有可能很接近台東通過，台東很可能出現強風，提醒注意。中心過了台東，西南部沿海也會有強風。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
