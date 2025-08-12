快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

楊柳颱風明顯增強長胖 鄭明典：路徑偏南 恐不會被中央山脈破壞太多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中度颱風楊柳現在對稱性高很多。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風楊柳現在對稱性高很多。圖／取自中央氣象署網站

中度颱風楊柳持續增強，根據中央氣象署最新資料顯示，第11號颱風楊柳的中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，從能量觀點來看，昨天之前，颱風極度不對稱，現在對稱性高很多。所以強度數字上雖然變化不大、幾無變化，但是因為對稱性提高，強風區範圍擴大，颱風的能量其實是明顯增加。

颱風能量高，鄭明典表示，颱風通過台灣地形時的影響就會比較明顯，尤其目前偏南的預測路徑，颱風結構可能不會被中央山脈破壞太多。過去的經驗，這樣的預測路徑，颱風中心有可能很接近台東通過，台東很可能出現強風，提醒注意。中心過了台東，西南部沿海也會有強風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

台東 鄭明典 氣象署 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風移動快 鄭明典：暫無西南氣流跟在後面 提防短延時強降雨

楊柳颱風今將更壯大原因曝 鄭明典：需要小心因應

日本驚見海洋熱浪 鄭明典曝台灣1原因海溫距平明顯偏低

西南季風暫退場...雨帶北移 鄭明典曝：換這些地區下雨轉濕

相關新聞

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

中央氣象署預計下午2:30分針對楊柳颱風發布陸警，首波警戒範圍預估包括花蓮、台東、高雄及屏東。

楊柳明撞台 颱風論壇：登陸點恐風雨駭人 北台灣「離放假標準差一點」

楊柳颱風的路徑潛勢預報仍可能侵台，「颱風確定要來」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Thre...

楊柳颱風明顯增強長胖 鄭明典：路徑偏南 恐不會被中央山脈破壞太多

中度颱風楊柳持續增強，根據中央氣象署最新資料顯示，第11號颱風楊柳的中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，對台灣東半...

海陸警齊發 楊柳颱風直撲台灣 4縣市明天颱風假機率大

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署將於今天下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的風雨預報，明天...

楊柳颱風來勢洶洶 小三通金泉航線下午停航

楊柳颱風來勢洶洶，金門縣港務處表示，因應八方客輪防颱避風整備，今天下午4點35分金門水頭至泉州石井航班停航，請旅客搭船前...

周三出國強碰楊柳颱風！一票旅客憂心飛不了 航空公司員工吐實情

楊柳颱風逐漸逼近台灣，中央氣象署預測周三風雨影響最劇烈。對此，一名網友分享，自己購買了虎航機票，周三正好是出國當天，相當擔心航班因此被取消。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。