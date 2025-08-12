颱風楊柳逼近 北市觀傳局：13日大稻埕煙火取消
台北市觀傳局今天表示，颱風楊柳逼近，海上颱風警報已發布，預計下午發布陸上警報，依據氣象預報，8月13日台北市市區陣風約8到9級，超出煙火施放標準，13日晚間煙火秀取消。
颱風楊柳逼近，「大稻埕夏日節」共計4場煙火秀，13日第二場煙火秀是否舉行，受關注。台北市觀傳局透過新聞稿指出，根據上述氣象預報資訊，評估天候狀況直接影響煙火體驗、觀看品質及民眾安全，所以取消。
觀傳局告訴中央社記者，取消的主題煙火及音樂展演將併入後續場次，讓施放的豐富度再提升，相關規劃完成後，可上「大稻埕夏日節」官網及「台北旅遊網」臉書粉絲專頁查詢最新資訊。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言