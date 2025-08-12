快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

颱風楊柳逼近 北市觀傳局：13日大稻埕煙火取消

中央社／ 台北12日電

台北市觀傳局今天表示，颱風楊柳逼近，海上颱風警報已發布，預計下午發布陸上警報，依據氣象預報，8月13日台北市市區陣風約8到9級，超出煙火施放標準，13日晚間煙火秀取消。

颱風楊柳逼近，「大稻埕夏日節」共計4場煙火秀，13日第二場煙火秀是否舉行，受關注。台北市觀傳局透過新聞稿指出，根據上述氣象預報資訊，評估天候狀況直接影響煙火體驗、觀看品質及民眾安全，所以取消。

觀傳局告訴中央社記者，取消的主題煙火及音樂展演將併入後續場次，讓施放的豐富度再提升，相關規劃完成後，可上「大稻埕夏日節」官網及「台北旅遊網」臉書粉絲專頁查詢最新資訊。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳明撞台 颱風論壇：登陸點恐風雨駭人 北台灣「離放假標準差一點」

周三出國強碰楊柳颱風！一票旅客憂心飛不了 航空公司員工吐實情

楊柳颱風來襲 颱風假何時宣布？張麗善說話了

楊柳颱風逼近花蓮設立600多人安置所 林保署建議村民今做好撤離準備

相關新聞

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

中央氣象署預計下午2:30分針對楊柳颱風發布陸警，首波警戒範圍預估包括花蓮、台東、高雄及屏東。

楊柳明撞台 颱風論壇：登陸點恐風雨駭人 北台灣「離放假標準差一點」

楊柳颱風的路徑潛勢預報仍可能侵台，「颱風確定要來」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Thre...

楊柳颱風明顯增強長胖 鄭明典：路徑偏南 恐不會被中央山脈破壞太多

中度颱風楊柳持續增強，根據中央氣象署最新資料顯示，第11號颱風楊柳的中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，對台灣東半...

海陸警齊發 楊柳颱風直撲台灣 4縣市明天颱風假機率大

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署將於今天下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的風雨預報，明天...

中颱楊柳明台東登陸機會大 東半部+嘉義以南風雨最明顯

今年第11號中度颱風楊柳，目前正朝台灣東南部海面接近中。中央氣象署表示，楊柳颱風在接近台灣的過程中，強度有再稍微增強，且...

楊柳颱風來勢洶洶 小三通金泉航線下午停航

楊柳颱風來勢洶洶，金門縣港務處表示，因應八方客輪防颱避風整備，今天下午4點35分金門水頭至泉州石井航班停航，請旅客搭船前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。