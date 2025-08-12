颱風楊柳逼近 北市觀傳局：13日大稻埕煙火取消

台北市觀傳局今天表示，颱風楊柳逼近，海上颱風警報已發布，預計下午發布陸上警報，依據氣象預報，8月13日台北市市區陣風約8到9級，超出煙火施放標準，13日晚間煙火秀取消。

颱風楊柳逼近，「大稻埕夏日節」共計4場煙火秀，13日第二場煙火秀是否舉行，受關注。台北市觀傳局透過新聞稿指出，根據上述氣象預報資訊，評估天候狀況直接影響煙火體驗、觀看品質及民眾安全，所以取消。

觀傳局告訴中央社記者，取消的主題煙火及音樂展演將併入後續場次，讓施放的豐富度再提升，相關規劃完成後，可上「大稻埕夏日節」官網及「台北旅遊網」臉書粉絲專頁查詢最新資訊。

商品推薦