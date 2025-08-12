聽新聞
楊柳明撞台 颱風論壇：登陸點恐風雨駭人 北台灣「離放假標準差一點」
楊柳颱風的路徑潛勢預報仍可能侵台，「颱風確定要來」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，楊柳颱風跑超快，影響時間就只有明天一整天，早上開始侵襲，午後登陸，深夜離開，周四就會回到夏天天氣，沒有什麼西南氣流。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為環境沒有原先預期那麼差，楊柳颱風最後以中颱撞進來的機率很高。因為颱風核心很小，可能的登陸點為花東沿線各鄉鎮，「風雨會非常可怕」。
「南部跟澎湖很極端」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風登陸前無風無雨，但中心一翻過山，風雨就直接拉起來，午後至晚間是危險期。北台灣因為地形的關係，強陣風不斷，「但可能離放假標準還是差一點，最終決定還是看縣市長」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
