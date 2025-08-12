楊柳颱風來襲 颱風假何時宣布？張麗善說話了

中央氣象署預估楊柳颱風明天中午前後登陸台灣，民眾關心何時發布停班課資訊，雲林縣長張麗善今表示，需參考氣象署預報，若今晚12時到明清晨6時雨量、風力氣象署預估雲林達到停班課標準，最快今天傍晚就會宣布明天停班課。

因應楊柳颱風直撲台灣，張麗善今與縣府水利處下午到二崙鄉勘查新庄子大排搶修險進度，新庄子大排上周因西南氣流帶來的豪雨潰堤，目前搶修中，水利處長許宏博表示，目前搶險進度已經在收尾，希望趕在明天中午前完成，避免颱風來再度釀災。

縣府今天下午3時30分將召開防颱整備會議，張麗善表示，會議結束後將接著災害應變中心二級開設，至於停班課資訊何時宣布，她表示，停班課標準依據天然災害停止上班及上課作業辦法規定宣布，會參考中央氣象署預報資料，若預報陣風、雨量達到停班課標準，會盡快發布颱風假資訊。

張麗善表示，若氣象署預報今晚12時到明天清晨6時累積（時）雨量、風力有達到停班課標準，最快傍晚應變會議結束就會宣布明天停班停課，考量雲嘉共同生活圈，相關停班課資訊也會與周邊縣市討論，「希望不要放假，讓大家平安度過颱風」。

張麗善表示，接連丹娜絲颱風、西南氣流重創中南部，造成嚴重農損，以雲林來說，目前災害救助申報、統計、核定還需要一些時間，這次颱風過後，評估若農民來不及轉作，會建議透過休耕補助協助農民。

雲林縣選舉委員會今表示，原定8月13日（周三）下午於雲林縣斗南鎮公所舉辦「114年全國性公民投票雲林縣投開票所工作人員講習」，若因颱風「楊柳」侵襲，雲林縣政府宣布停班停課，則延期至8月16日（周六）上午舉行。

