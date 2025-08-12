颱風楊柳逼近 氣象署午後2時將發布陸警

氣象署持續發布颱風楊柳海上颱風警報，上午11時海上警戒區域新增台灣海峽南部；氣象署表示，若路徑沒有改變，預計今天下午2時將發布陸上颱風警報，首波範圍可能涵蓋花東高屏地區。

中央氣象署今天發布颱風楊柳海上颱風警報，上午11時中心位置在北緯21.0度，東經127.2度，即在台東的東南東方約660公里處，以每小時30公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

氣象署預報員劉宇其在記者會中表示，楊柳目前對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅，預計強度還有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢；預計明天中午前後颱風中心就會接近台灣，不排除會在台東市附近登陸。

劉宇其指出，若路徑沒有太大變化，預估今天下午2時將會發布楊柳的陸上颱風警報，首波陸警範圍包含花東地區、高屏地區。

劉宇其指出，今天還是典型夏季天氣型態，各地炎熱，西半部、各山區留意午後雷陣雨，傍晚至入夜才會逐漸緩和，但颱風外圍水氣會讓北部、東半部風雨增加。

隨著楊柳接近，明天花東地區、南部山會有豪雨等級以上的降雨，其他地區也有斷斷續續的降雨；預估明天中午前後在台灣東南部陸地登陸，是影響台灣最明顯的時候，東半部風雨強勁，嘉義以南、澎湖、金門地區也有大雨或豪雨，明天深夜至14日清晨進入中國華南一帶，金門仍有明顯風雨、本島各沿海仍有強陣風。

劉宇其提醒，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今晚起至明天各海面及巴士海峽風浪防有4公尺以上浪高，尤其明天東部、及東南部沿海浪高可達6公尺以上。

商品推薦