快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

颱風楊柳逼近 氣象署午後2時將發布陸警

中央社／ 台北12日電

氣象署持續發布颱風楊柳海上颱風警報，上午11時海上警戒區域新增台灣海峽南部；氣象署表示，若路徑沒有改變，預計今天下午2時將發布陸上颱風警報，首波範圍可能涵蓋花東高屏地區。

編輯推薦

中央氣象署今天發布颱風楊柳海上颱風警報，上午11時中心位置在北緯21.0度，東經127.2度，即在台東的東南東方約660公里處，以每小時30公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

氣象署預報員劉宇其在記者會中表示，楊柳目前對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅，預計強度還有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢；預計明天中午前後颱風中心就會接近台灣，不排除會在台東市附近登陸。

劉宇其指出，若路徑沒有太大變化，預估今天下午2時將會發布楊柳的陸上颱風警報，首波陸警範圍包含花東地區、高屏地區。

劉宇其指出，今天還是典型夏季天氣型態，各地炎熱，西半部、各山區留意午後雷陣雨，傍晚至入夜才會逐漸緩和，但颱風外圍水氣會讓北部、東半部風雨增加。

隨著楊柳接近，明天花東地區、南部山會有豪雨等級以上的降雨，其他地區也有斷斷續續的降雨；預估明天中午前後在台灣東南部陸地登陸，是影響台灣最明顯的時候，東半部風雨強勁，嘉義以南、澎湖、金門地區也有大雨或豪雨，明天深夜至14日清晨進入中國華南一帶，金門仍有明顯風雨、本島各沿海仍有強陣風。

劉宇其提醒，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今晚起至明天各海面及巴士海峽風浪防有4公尺以上浪高，尤其明天東部、及東南部沿海浪高可達6公尺以上。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況

楊柳颱風未直衝宜蘭…三星蔥飆破每公斤400元拍賣價 創今年新高

楊柳颱風今下午陸警首波縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

楊柳南修「路徑類似小犬颱風」當年17級陣風重創蘭嶼18縣市停班課

相關新聞

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

中央氣象署預計下午2:30分針對楊柳颱風發布陸警，首波警戒範圍預估包括花蓮、台東、高雄及屏東。

楊柳明撞台 颱風論壇：登陸點恐風雨駭人 北台灣「離放假標準差一點」

楊柳颱風的路徑潛勢預報仍可能侵台，「颱風確定要來」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Thre...

楊柳颱風明顯增強長胖 鄭明典：路徑偏南 恐不會被中央山脈破壞太多

中度颱風楊柳持續增強，根據中央氣象署最新資料顯示，第11號颱風楊柳的中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，對台灣東半...

海陸警齊發 楊柳颱風直撲台灣 4縣市明天颱風假機率大

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署將於今天下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的風雨預報，明天...

楊柳颱風來勢洶洶 小三通金泉航線下午停航

楊柳颱風來勢洶洶，金門縣港務處表示，因應八方客輪防颱避風整備，今天下午4點35分金門水頭至泉州石井航班停航，請旅客搭船前...

周三出國強碰楊柳颱風！一票旅客憂心飛不了 航空公司員工吐實情

楊柳颱風逐漸逼近台灣，中央氣象署預測周三風雨影響最劇烈。對此，一名網友分享，自己購買了虎航機票，周三正好是出國當天，相當擔心航班因此被取消。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。