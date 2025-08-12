楊柳颱風逼近花蓮設立600多人安置所 林保署建議村民今做好撤離準備
花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌出現堰塞湖，因楊柳颱風逼近，位於溪流下游的光復鄉公所今天舉辦撤離說明會，請鄉親預先做好撤離準備。林保署花蓮分署保證颱風期間持續監看堰塞湖，並告知大眾詳細情況。
花蓮縣府指出，馬太鞍溪堰塞湖已達橙色燈號有高風險，下游萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，以及鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里等7個村里為潛在受影響區域。
隨著中央氣象署今天發布中度颱風楊柳海上颱風警報，中央災害應變中心、地方災害應變中心同步二級開設。
光復鄉長林清水表示，公所因颱風來襲準備收容所，目前可用床位約600多個，主要在高職宿舍和活動中心，公所3樓也可作為臨時收容所，請村民提高警覺，做好防災準備。
林保署花蓮分署表示，目前持續監控馬太鞍堰塞湖，並在網路上提供即時資訊，建議村民今天做好撤離準備，也尊重鄉長的撤離決定。相關堰塞湖資訊可上林保署監測系統查詢。
