楊柳颱風逼近花蓮設立600多人安置所 林保署建議村民今做好撤離準備

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌出現堰塞湖，已達橙色燈號等級。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌出現堰塞湖，已達橙色燈號等級。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌出現堰塞湖，因楊柳颱風逼近，位於溪流下游的光復鄉公所今天舉辦撤離說明會，請鄉親預先做好撤離準備。林保署花蓮分署保證颱風期間持續監看堰塞湖，並告知大眾詳細情況。

花蓮縣府指出，馬太鞍溪堰塞湖已達橙色燈號有高風險，下游萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，以及鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里等7個村里為潛在受影響區域。

隨著中央氣象署今天發布中度颱風楊柳海上颱風警報，中央災害應變中心、地方災害應變中心同步二級開設。

光復鄉長林清水表示，公所因颱風來襲準備收容所，目前可用床位約600多個，主要在高職宿舍和活動中心，公所3樓也可作為臨時收容所，請村民提高警覺，做好防災準備。

林保署花蓮分署表示，目前持續監控馬太鞍堰塞湖，並在網路上提供即時資訊，建議村民今天做好撤離準備，也尊重鄉長的撤離決定。相關堰塞湖資訊可上林保署監測系統查詢。

花蓮 堰塞湖 楊柳颱風

相關新聞

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

中央氣象署預計下午2:30分針對楊柳颱風發布陸警，首波警戒範圍預估包括花蓮、台東、高雄及屏東。

楊柳明撞台 颱風論壇：登陸點恐風雨駭人 北台灣「離放假標準差一點」

楊柳颱風的路徑潛勢預報仍可能侵台，「颱風確定要來」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Thre...

楊柳颱風明顯增強長胖 鄭明典：路徑偏南 恐不會被中央山脈破壞太多

中度颱風楊柳持續增強，根據中央氣象署最新資料顯示，第11號颱風楊柳的中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，對台灣東半...

海陸警齊發 楊柳颱風直撲台灣 4縣市明天颱風假機率大

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署將於今天下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的風雨預報，明天...

中颱楊柳明台東登陸機會大 東半部+嘉義以南風雨最明顯

今年第11號中度颱風楊柳，目前正朝台灣東南部海面接近中。中央氣象署表示，楊柳颱風在接近台灣的過程中，強度有再稍微增強，且...

楊柳颱風來勢洶洶 小三通金泉航線下午停航

楊柳颱風來勢洶洶，金門縣港務處表示，因應八方客輪防颱避風整備，今天下午4點35分金門水頭至泉州石井航班停航，請旅客搭船前...

