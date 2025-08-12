周三出國強碰楊柳颱風！一票旅客憂心飛不了 航空公司員工吐實情

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
楊柳颱風將侵台，許多即將出國的民眾擔心影響行程。 圖／AI生成
楊柳颱風逐漸逼近台灣，中央氣象署預測周三風雨影響最劇烈。對此，一名網友分享，自己購買了虎航機票，周三正好是出國當天，相當擔心航班因此被取消。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「13號淩晨就要飛往東京，颱風突然出現，虎航班機不知道會不會取消？」為題，指出雖然暑假是颱風旺季，已經做好心理準備，但久違的出國，遇到颱風還是很憂心，因氣象署預測周三風雨最強，好奇發問「這種情況，虎航會繞道飛嗎，還是直接取消班機？」。

貼文一出後，釣出一票周三也要出國的網友，紛紛表示「我也是周三要飛東京，快崩潰了」、「我是早上6點半的飛機，在想要不要改」、「周三早上飛韓國，現在不知該怎麼辦？」、「我是飛沖繩，除怕不能起飛，還怕颱風去沖繩」、「感覺就會一堆停飛」、「我也在想要不要改期，但日本花火大會的票都買好了，捨不得放棄」。

此外，也有名自稱是航空公司員工的網友回應，「虎航是最不愛取消班機的航空公司！颱風天照飛不誤，如果連我們都停飛的話，那是真的飛不了」。

事實上，一旦氣象署發布颱風海上或陸上警報，多數保險公司會暫停受理旅平險投保。提醒預計周三出國的旅客，儘速確認保單狀況，同時密切關注航空公司公告，掌握最新班機資訊，以利行程調整。

虎航 旅平險 楊柳颱風 航空公司

