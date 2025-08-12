颱風楊柳逼近 台電新營區處盤點人物力備戰
颱風丹娜絲7月過境重創台南電力，如今颱風楊柳又逼近，台電新營區營業處已盤點搶修人力、車輛機具、物料及通訊設備等，且巡視變電所及防水閘門裝設，全力備戰。
台電新營區處今天指出，台電配電自動化系統可即時監測主要配電線路是否異常，停電時將派員搶修。若發生停電事故，民眾也可下載「台灣電力」App，在功能鍵「報修」做「停電」及「台電設備異常」申請，台電將透過App推播搶修進度。
此外，台電公司網站在颱風期間設有「颱風停復電資訊」專區，可輸入停電地址、停電狀況等，查詢或通報停電資訊，或電洽台電客服專線。
新營區處表示，台電搶修復電將依序採「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」原則進行，以捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施優先，再以一般用戶順序安排搶修，但搶修進度仍會受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響。
新營區處呼籲民眾做好防颱準備，陽台、靠窗、戶外插座應拔除電源、加強固定招牌看板及取下懸掛物；沿海養殖業者及偏遠山區住戶應自備發電機或不斷電設備以防災損；低窪地區及大樓地下室也應加強防範淹水，備置沙包或防水閘門等。
