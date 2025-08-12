楊柳颱風今下午陸警首波縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨
中央氣象署持續發布海上颱風警報，氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，這一報警戒區域新增台灣海峽南部，包括台灣東半部海面、巴士海峽，航行及作業船隻要特別注意颱風動態。由於颱風持續往台灣接近，路徑上面沒有太大的改變，預計下午發布陸上颱風警報，第一波陸上警報範圍可能包括花蓮、台東、高雄及屏東地區。明天各地都會受到颱風直接衝擊，今天就要做好防颱準備。
颱風已經來到台東的東南東方660公里海面上，目前還是中度颱風，劉宇其表示，楊柳颱風未來會持續往西北西方向前進，暴風圈明天逐漸進入台灣東南部和南部近海，並且明天白天開始逐漸影響台灣陸地。颱風可能明天開始侵襲，要留意颱風對台灣的影響。
目前颱風在台灣的東南東方，劉宇其表示，隨著明天逐漸靠近，颱風的中心大約在明天中午前後接近台灣東南部陸地、登陸，隨後在傍晚到晚上進入台灣海峽，因此明天白天會是颱風影響台灣最明顯的時候。明天深夜到周四清晨，楊柳颱風會進入中國華南一帶，屆時將是金門地區受到這個颱風影響最大的情形。
明天整體來說是風雨逐漸轉大的過程，劉宇其表示，颱風逐漸靠近，雖然目前沿海的浪不大，但是明天浪會明顯增大，各沿海浪高會來到4米，甚至最接近颱風中心附近的東部和東南部會有6米以上浪高。風和雨的部分也是明天開始逐漸增強。
今天各地天氣晴朗穩定，劉宇其表示，今天中午過後可能有一些午後雷陣雨發生，包括山區和西半部地區，傍晚到入夜雨勢緩和下來。但是取而代之是颱風開始帶來的一些水氣，會從北部和東半部降雨逐步增大。
劉宇其表示，明天白天是颱風通過台灣、影響最大的時候，整個東半部、嘉義以南地區、澎湖有局部大雨或豪雨出現，花蓮、台東、南部山區不排除有豪雨等級以上降雨發生，其他地區斷斷續續有降雨出現，金門則是等到明晚之後雨勢才會比較明顯。
風力方面，劉宇其表示，也是楊柳颱風威脅台灣比較大的地方。氣象署今天持續發布陸上強風特報，明天隨著颱風逐漸接近，幾乎全台和澎金馬普遍都會有強風，陣風可能來到8級以上；台東、雲林以南、澎湖的部分地區，陣風不排除來到11級；特別是在台東、綠島、蘭嶼，在颱風中心靠近的時候，很有可能會有陣風14級以上強風。
劉宇其表示，不過時序上會有些不同，因為颱風是從東邊往西邊影響，明天上半天主要是東半部地區的風力，以及在西半部沿海空曠地區的風力會逐漸增強。
明天中午颱風登陸之後，劉宇其表示，台東風力達到最強，下半天到入夜之後，颱風進入台灣西部平原、乃至於台灣海峽南部，屆時包括南部和中南部的內陸地區風力也會明顯轉強。
劉宇其表示，時序上東半部起風時間比較早，而西半部則是要等到明天下半天之後影響才會比較劇烈。
明天一開始東半部風雨就會比較強勁，劉宇其表示，下半天之後嘉義以南、澎湖風雨會陸續轉強，入夜之後金門風雨也會轉大。其他地方包括大台北、沿海空曠地區、馬祖，也要留意強陣風的發生。
楊柳颱風預計周四進入中國華南之後，就會開始遠離台灣。劉宇其表示，周四清晨金門風雨還會比較大，但是白天開始各地風雨都會有明顯趨緩現象。所以，整體影響大概是明天一天，盡量不要前往山區海邊活動，趁今天做好所有防颱準備，持續留意颱風最新動態。
