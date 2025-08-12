楊柳南修「路徑類似小犬颱風」當年17級陣風重創蘭嶼18縣市停班課

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風已從原先預估的第3類路徑，轉變成第4類路徑，占歷史颱風9.92％，而上一個類似路徑的颱風，是2023年10月的中颱小犬。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風已從原先預估的第3類路徑，轉變成第4類路徑，占歷史颱風9.92％，而上一個類似路徑的颱風，是2023年10月的中颱小犬。圖／中央氣象署提供

中颱楊柳持續逼近台灣，預計明天從南花蓮至台東登陸，由於過去一段時間颱風路徑南修，中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，楊柳颱風已從原先預估的第3類路徑，轉變成第4類路徑，占歷史颱風9.92％，而上一個類似路徑的颱風，是2023年10月的中颱小犬。

楊柳颱風原先預估路徑為第3類路徑，也就是「通過台灣中部向西或西北進行者」，但過去一段時間路徑南調，劉宇其今表示，目前預估楊柳颱風為第4類路徑，與第3類路徑的差異，最主要在於「登陸點」，第3類較偏向花蓮或台東長濱一帶，第4類則為大部分的台東及恆春。

劉宇其指出，上一個走第4類路徑的為2023年10月的中颱小犬，當時其略過恆春一帶；而另一個跟楊柳更相似的路徑則為2023年9月的海葵颱風。

劉宇其表示，第4類颱風路徑不算少見，多在花東一帶會直接受到影響，越過中央山脈後，對南部地區影響也較大。此外，若該路徑登陸點偏南至恆春地區，颱風強度受中央山脈的破壞也相對較少。

小犬颱風2023年9月30日凌晨2時於關島西方海面生成後，氣象署於10月2日晚間11時30發布海警，10月3日中午11時30分發布陸警、5日上午8時20分小犬颱風中心掠過屏東鵝鑾鼻、6日2時氣象署解除陸警，同日中午11時30時解除海警。

小犬颱風當年在蘭嶼造成嚴重災情，當年在蘭嶼吹起每秒95.2公尺，超過17級陣風，突破台灣126年來的風力紀錄，當時災情慘重，造成全國1人死亡、399人受傷、停電46萬5054戶、農業損失5億7595萬；颱風假部分，當年除了北北基桃，其他縣市10月5日皆停班停課

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為10大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47%；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%。

第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72%；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92%；第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72%。

第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12%；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%；另有無法歸類的特殊路徑，占4.07%。

