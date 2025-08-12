聽新聞
0:00 / 0:00
中颱楊柳來襲 太魯閣封園72隊登山客勸離
中颱「楊柳」海警發布，太魯閣國家公園管理處宣布封園，統計有72隊、188人申請入山，管理處已聯繫登山隊伍陸續勸離或就地待避；林業暨自然保育署花蓮分署宣布，轄內各育樂場域、自然步道，包括大農大富、林田山等，今天傍晚5時起預警性封閉。
中央氣象署今天清晨5時30分發布「楊柳」海上颱風警報，太魯閣國家公園管理處即宣布，全面禁止進入園內生態保護區及其他管制區域(含屏風避難山屋申請)活動，颱風警報封閉期間，原已核發的入園許可證依規定應予廢止，待警報解除後視災害復原情形恢復受理入園，管理處人員並逐一聯繫入山隊伍，確認狀況。
林保署花蓮分署也預告，轄內育樂場域、自然步道，今天傍晚5時起預警性休園、休館及封閉，包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館，以及佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段。
花蓮分署表示，將視天候狀況影響，確認各育樂場域安全無虞時，另行公布開放時間，並呼籲颱風期間盡量減少戶外活動，勿前往山區步道。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「這區域」登陸
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言