中颱楊柳來襲 太魯閣封園72隊登山客勸離

中颱「楊柳」海警發布，太魯閣國家公園管理處宣布封園，統計有72隊、188人申請入山，管理處已聯繫登山隊伍陸續勸離或就地待避；林業暨自然保育署花蓮分署宣布，轄內各育樂場域、自然步道，包括大農大富、林田山等，今天傍晚5時起預警性封閉。

中央氣象署今天清晨5時30分發布「楊柳」海上颱風警報，太魯閣國家公園管理處即宣布，全面禁止進入園內生態保護區及其他管制區域(含屏風避難山屋申請)活動，颱風警報封閉期間，原已核發的入園許可證依規定應予廢止，待警報解除後視災害復原情形恢復受理入園，管理處人員並逐一聯繫入山隊伍，確認狀況。

林保署花蓮分署也預告，轄內育樂場域、自然步道，今天傍晚5時起預警性休園、休館及封閉，包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館，以及佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段。

花蓮分署表示，將視天候狀況影響，確認各育樂場域安全無虞時，另行公布開放時間，並呼籲颱風期間盡量減少戶外活動，勿前往山區步道。 林業署花蓮分署宣布，因應楊柳颱風，轄內園區、步道今天傍晚5時起預警性封閉。圖／花蓮分署提供

