快訊

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

王晶揭趙露思開撕真相！「搖錢樹」被壓榨養全公司：風險極大

2025「必比登推介」出爐！新增3城市 全台144間餐廳完整名單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

1張圖看楊柳颱風各地風雨時程 颱風核心細小、登陸點風雨十分猛烈

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
楊柳颱風全台風雨時程。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
楊柳颱風全台風雨時程。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

楊柳颱風快速接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，經過多次預報修正，中颱楊柳幾乎確定將直擊台灣東部陸地。考量到颱風核心細小的特質，對各地影響程度將有很大的影響。

颱風路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高壓導引非常強勢，楊柳颱風往西行進速度飛快，且直撲花東陸地機率極高，侵台幾乎定局。以目前資料判斷，颱風侵台時段，將集中在明天一整天 ，約午後時段在花東擇地登陸，隨後迅速過山、出海，晚間進入台灣海峽，周四颱風進入中國，影響告終。󠀠

颱風強度評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於環境不如原先預期差，預計楊柳颱風仍然能夠繼續增強，但因為風切條件仍在，颱風結構不對稱，預期，楊柳以中颱等級侵襲機率最高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風的核心非常小，這樣的型態，會相當程度關係各地風雨分布。南花蓮台東、恆春半島，颱風核心預計明天白天在此區域登陸，登陸點風雨將十分猛烈。明天一整天都是強風豪雨，需嚴加防範。󠀠

至於北花蓮、宜蘭的風雨影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於颱風核心細小，若颱風在台東登陸，北花至宜蘭風雨不至於太誇張，但因為迎風面，仍然有持續不斷的雨勢，尤其蘇花沿線的山區雨量可能很可觀，要注意的事項是以強降雨為主。預計北花至宜蘭的風雨，要等颱風進入台灣海峽，才會緩和。󠀠

而嘉義、台南、高雄、屏東，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在颱風核心登陸之前，因為被山脈屏障，南部一開始是無風無雨。但風雨將會在中心過山後，隨即由零轉強 ，尤其考量到颱風結構「南強北弱」，嘉義以南，明天午後至晚間，風雨有感，南部山區雨量也會很可觀，注意強降雨。預計南部的風雨，要等周四颱風進入中國，才會緩和。󠀠

北部地區雖然看似離颱風最遠，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為地形加成，將有顯著的強偏東風，尤其是北部所有的沿海地區，以及桃竹的台地上，風力會很有感。󠀠

至於雨勢的部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以「北北基＞桃竹苗」的分布為主。特別提醒桃竹苗，注意氣流過山沉降，可能會很熱的高溫。󠀠

中部地區預計是本次颱風影響最小的區域，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風結構太小，加上山脈完全的屏障，風雨狀況將會相當小。「除非颱風在花蓮市登陸，才會有感」。但也因為中央山脈，氣流過山沉降，一樣要注意很熱的高溫。

澎湖群島要等颱風進入台灣海峽後，風雨才會開始，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然當時颱風結構，已被山脈破壞得差不多，但因為是核心掃過，仍有強風豪雨，不過，因為颱風跑得快，預計風雨持續時間僅只一夜。金門風雨會很晚開始，要等颱風接近中國時才會增強，馬祖則以陣陣強風為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

花蓮 宜蘭 雨量 豪雨 台東 強降雨 氣象署 楊柳颱風

延伸閱讀

影／楊柳颱風來襲 民眾黨團呼籲不要讓災民再受損

楊柳颱風來勢洶洶全台颳強風 最新侵台路徑潛勢預測曝

楊柳颱風發布海警 雪霸國家公園即日起休園並管制進入

楊柳颱風直衝！玉山園區清晨起封園 登山隊慎防「刁」山受困

相關新聞

楊柳颱風今下午陸警首波縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

中央氣象署持續發布海上颱風警報，氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，這一報警戒區域新增台灣海峽南部，包括台灣東半部海面...

楊柳南修「路徑類似小犬颱風」當年17級陣風重創蘭嶼18縣市停班課

中颱楊柳持續逼近台灣，預計明天從南花蓮至台東登陸，由於過去一段時間颱風路徑南修，中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，楊柳颱...

1張圖看楊柳颱風各地風雨時程 颱風核心細小、登陸點風雨十分猛烈

楊柳颱風快速接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，經過多次預報修正，中颱楊柳幾乎確定將直擊台灣東部陸地。...

中颱楊柳來襲 太魯閣封園72隊登山客勸離

中颱「楊柳」海警發布，太魯閣國家公園管理處宣布封園，統計有72隊、188人申請入山，管理處已聯繫登山隊伍陸續勸離或就地待...

影／楊柳颱風來襲 民眾黨團呼籲不要讓災民再受損

民眾黨立法院黨團今天舉辦「救災不要大小眼 特別條例不要差別待遇」記者會，黨團總召黃國昌、立委張啟楷出席。張啟楷呼籲新的楊...

楊柳颱風來勢洶洶全台颳強風 最新侵台路徑潛勢預測曝

中度颱風楊柳今天上午11時的中心位置在台東的東南東方約660公里之處，以每小時30公里速度，向西北西進行。中央氣象署持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。