1張圖看楊柳颱風各地風雨時程 颱風核心細小、登陸點風雨十分猛烈

楊柳颱風快速接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，經過多次預報修正，中颱楊柳幾乎確定將直擊台灣東部陸地。考量到颱風核心細小的特質，對各地影響程度將有很大的影響。

颱風路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高壓導引非常強勢，楊柳颱風往西行進速度飛快，且直撲花東陸地機率極高，侵台幾乎定局。以目前資料判斷，颱風侵台時段，將集中在明天一整天 ，約午後時段在花東擇地登陸，隨後迅速過山、出海，晚間進入台灣海峽，周四颱風進入中國，影響告終。󠀠

颱風強度評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於環境不如原先預期差，預計楊柳颱風仍然能夠繼續增強，但因為風切條件仍在，颱風結構不對稱，預期，楊柳以中颱等級侵襲機率最高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風的核心非常小，這樣的型態，會相當程度關係各地風雨分布。南花蓮、台東、恆春半島，颱風核心預計明天白天在此區域登陸，登陸點風雨將十分猛烈。明天一整天都是強風豪雨，需嚴加防範。󠀠

至於北花蓮、宜蘭的風雨影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於颱風核心細小，若颱風在台東登陸，北花至宜蘭風雨不至於太誇張，但因為迎風面，仍然有持續不斷的雨勢，尤其蘇花沿線的山區雨量可能很可觀，要注意的事項是以強降雨為主。預計北花至宜蘭的風雨，要等颱風進入台灣海峽，才會緩和。󠀠

而嘉義、台南、高雄、屏東，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在颱風核心登陸之前，因為被山脈屏障，南部一開始是無風無雨。但風雨將會在中心過山後，隨即由零轉強 ，尤其考量到颱風結構「南強北弱」，嘉義以南，明天午後至晚間，風雨有感，南部山區雨量也會很可觀，注意強降雨。預計南部的風雨，要等周四颱風進入中國，才會緩和。󠀠

北部地區雖然看似離颱風最遠，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為地形加成，將有顯著的強偏東風，尤其是北部所有的沿海地區，以及桃竹的台地上，風力會很有感。󠀠

至於雨勢的部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以「北北基＞桃竹苗」的分布為主。特別提醒桃竹苗，注意氣流過山沉降，可能會很熱的高溫。󠀠

中部地區預計是本次颱風影響最小的區域，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風結構太小，加上山脈完全的屏障，風雨狀況將會相當小。「除非颱風在花蓮市登陸，才會有感」。但也因為中央山脈，氣流過山沉降，一樣要注意很熱的高溫。

澎湖群島要等颱風進入台灣海峽後，風雨才會開始，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然當時颱風結構，已被山脈破壞得差不多，但因為是核心掃過，仍有強風豪雨，不過，因為颱風跑得快，預計風雨持續時間僅只一夜。金門風雨會很晚開始，要等颱風接近中國時才會增強，馬祖則以陣陣強風為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

