影／楊柳颱風來襲 民眾黨團呼籲不要讓災民再受損

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民眾黨立法院黨團今天舉辦「救災不要大小眼 特別條例不要差別待遇」記者會，黨團總召黃國昌（左）、立委張啟楷（右）出席。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法院黨團今天舉辦「救災不要大小眼 特別條例不要差別待遇」記者會，黨團總召黃國昌、立委張啟楷出席。張啟楷呼籲新的楊柳颱風已經來了，請政府卯足全力，而且修正上次的疏忽，不要讓災民再受損。

張啟楷說，請政府動用所有的力量，做好可能會發生災情，地方的防災我們也應該要好好檢討，一方面透過特別條例趕快加速復原跟重建的同時，一定要改正上次出現的問題，包括前進指揮所設置的時間太晚了，直到風災後的第22天才成立，然後該有的一些設備跟人力都沒有下去，呼籲新的楊柳颱風已經來了，請政府卯足全力，而且修正上次的疏忽，不要讓災民再受損。

黃國昌也說，之前在開記者會的時候有跟大家報告過，這一次的颱風跟下雨，可以說是之前前瞻基礎建設執行成效的一個體檢，結果完全不及格，過去這幾年，在前瞻基礎建設當中，特別是針對有關於治水下水道排水工程，拿錢最多的的台南市、高雄市，結果我們看到執行出來的成效未完成的比例，公里數第一名是高雄市，第二名是台南市，錢拿最多效率最差、速度最慢，而且水是越淹越久，預算挪作它用，請問黃偉哲市長，什麼時候要出來面對。

黃國昌表示，這清楚的印證出來，這個叫做綠色執政、浪費保證；綠色執政、貪腐保證；綠色執政、護航保證，完全對不起台南的鄉親，為了避免這樣的事情再度發生，在這一次的特別條例當中，民眾黨的提案明訂了黃偉哲條款，什麼叫黃偉哲條款，一方面針對各個地方的政府，在辦理這一次特別條例的事項所需要的經費，中央政府要核實補助，也請民進黨政府不要大小眼。

民眾黨 黃國昌 楊柳颱風

