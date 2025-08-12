楊柳颱風來勢洶洶全台颳強風 最新侵台路徑潛勢預測曝
中度颱風楊柳今天上午11時的中心位置在台東的東南東方約660公里之處，以每小時30公里速度，向西北西進行。中央氣象署持續發布海上颱風警報。
根據最新資料顯示，第11號颱風楊柳中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。
海上警戒區域為台灣海峽南部、台灣東半部海面、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署發布陸上強風特報，颱風及其外圍環流影響，明天台東縣（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今晚起至明天各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大，易有4米以上浪高，尤其明天東部、及東南部沿海浪高可達6米以上，避免前往海邊活動。
天氣高溫炎熱，今天白天台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市為黃色燈號。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「這區域」登陸
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
