楊柳颱風來勢洶洶全台颳強風 最新侵台路徑潛勢預測曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中度颱風楊柳路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風楊柳路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

中度颱風楊柳今天上午11時的中心位置在台東的東南東方約660公里之處，以每小時30公里速度，向西北西進行。中央氣象署持續發布海上颱風警報。

根據最新資料顯示，第11號颱風楊柳中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

海上警戒區域為台灣海峽南部、台灣東半部海面、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署發布陸上強風特報，颱風及其外圍環流影響，明天台東縣（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今晚起至明天各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大，易有4米以上浪高，尤其明天東部、及東南部沿海浪高可達6米以上，避免前往海邊活動。

天氣高溫炎熱，今天白天台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市為黃色燈號。

氣象署發布陸上強風特報。圖／取自中央氣象署網站
氣象署發布陸上強風特報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風楊柳影響時程表。圖／中央氣象署提供
中度颱風楊柳影響時程表。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

台東 綠島 氣象署 屏東縣 楊柳颱風

