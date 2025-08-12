楊柳來襲台電嘉義區處戒備中 用戶可上網路通報查詢停復電資訊

颱風楊柳逼近台灣，氣象署預報最快今天下午發布陸上颱風警報，嘉義以南地區除了強風，還要防範豪雨發生。台電嘉義區營業處為防範颱風造成停電事故，昨天已盤點相關搶修人力、通訊設備、車輛機具、物料等整備工作。提醒民眾做好防颱準備，若發生停電事故，多加使用台電網站「颱風停復電資訊」專區或1911客服專線查詢、通報停電情況。

嘉義區處長許墩貴呼籲再生能源設置者加強巡查及固定發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，也提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

此外，台電配電線路自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。民眾也可下載「台灣電力App」，不僅可隨時通報停電訊息，更可線上申辦各種用電業務及繳納電費，快速又方便，請民眾多加利用；若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或台電嘉義區處停電通報電話05-2226711給民眾使用。

嘉義區處表示，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修盡快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

商品推薦