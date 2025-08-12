聽新聞
楊柳颱風發布海警 雪霸國家公園即日起休園並管制進入
楊柳颱風來襲，雪霸國家公園管理處今天上午公告宣為保障遊客安全，雪霸國家公園即日起陸續實施預警性休園與入園管制措施，已核發之入園許可證即刻失效，日後如欲入園須重新申請，並呼籲山友請即時下山避難，切勿冒險前進。
中央氣象署已於今晨5時30分發布海上颱風警報。雪管處指出，禁止入園區域也自12日清晨5點30分起，園區生態保護區全面禁止進入，已核發之入園許可證即刻失效，日後如欲入園須重新申請。
另外，武陵遊憩區因配合退輔會武陵農場，自12日下午5點起預警性休園；觀霧遊憩區（含觀霧山椒魚生態中心）、雪見遊憩區（含二本松解說站）自13日起同步預警性休園。
雪管處表示，由於雲霧步道仍封閉施工中，大鹿林道東線全面禁止進入，各區開園時間將視颱風警報解除後，依災損情況與環境整備進度另行公告。
