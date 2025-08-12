楊柳颱風直衝！玉山園區清晨起封園 登山隊慎防「刁」山受困

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山園區7月因強降雨，多條步道路基流失。圖／玉管處提供
玉山園區7月因強降雨，多條步道路基流失。圖／玉管處提供

中度颱風楊柳直撲台灣而來，中央氣象署預估13日將是影響台灣最劇烈的一天。玉山國家公園管理處今天宣布，玉山園區自清晨5時30分起全面禁止入園，所有已核發的入園許可證即日起失效，恢復開放時間將視颱風過後災害復原情況另行公告。

中央氣象署指出，楊柳颱風今天上午8時中心位置在台東東南東方約730公里海面，正以每小時25公里速度向西北西移動。上午已發布海上颱風警報，預計中午至下午將進一步發布陸上颱風警報。楊柳颱風明天將自台灣東半部登陸並通過，其中南花蓮至台東為登陸機率最高區域。

玉管處依規啟動防颱措施，全面禁止入園。公告期間，已核發的入園許可證依「進入玉山、太魯閣、雪霸國家公園生態保護區申請許可作業須知」第5點、玉山國家公園「生態保護區管制要點」第8點及相關規定，均自動失效；若要再次進入園區，須重新申請許可。

玉管處則表示，今年颱風與強降雨頻繁，山區步道常因豪雨導致崩塌或路基流失，提醒登山隊伍持續關注颱風動態與路況，並滾動評估行程，尤其是長程縱走隊伍，以免颱風來襲期間「刁」在山上受困。

玉山瓦拉米步道上月底因豪雨山洪爆發沖毀鋼便橋。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道上月底因豪雨山洪爆發沖毀鋼便橋。圖／玉管處提供

