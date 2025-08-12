快訊

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

王晶揭趙露思開撕真相！「搖錢樹」被壓榨養全公司：風險極大

2025「必比登推介」出爐！新增3城市 全台144間餐廳完整名單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風來勢洶洶 台東綠島及蘭嶼船班今午後停駛

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
楊柳颱風來勢洶洶，台灣東部海域風浪增強，富岡港漁民今早也進行防颱措施。記者尤聰光／攝影
楊柳颱風來勢洶洶，台灣東部海域風浪增強，富岡港漁民今早也進行防颱措施。記者尤聰光／攝影

楊柳颱風來勢洶洶，台灣東部海域風浪增強，台東往返綠島蘭嶼海上船班今天中午過後取消停駛，上午船公司陸續疏運旅客，8月14日將視天候狀況開航。第八河川分署也加強河川、機具系統防颱整備，降低災害。市公所也出動機具修剪行道樹。

中央氣象署預估東部海面風浪逐漸增強，基於安全考量，台東往返蘭嶼、綠島的客輪船班從今天中午過後至8月13日取消停駛，14日再視天候狀況決定是否恢復開船。提醒前往綠島、蘭嶼的遊客留意船班資訊。

船公司指出，綠島部份今天上午開航4航次疏散旅客回台東，至8月13日台東往返綠島船班取消，143日再視風浪決定是否開船。蘭嶼部份則是今天起至13日台東富岡往返蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼船班全天取消。

富岡港漁民今早也進行防颱措施，小型漁船吊掛上岸、中型漁船綁繩加固，且不同以往各自作業，此次採取團體合作方式。何姓漁民表示，他組建Line群組，昨晚告知群友們做防颱，今早大家互相幫忙綁船，這樣比起以前各做各的，船隻會更牢靠。

水利署第八河川分署表示，密切掌握楊柳颱風發展動向及降雨情形，適時開設緊急應變小組，以因應與處置各種可能突發狀況。今天也針對積淹水熱點、防汛備塊及防汛物資預佈情形進行盤點，同時針對易受洪水或長浪影響的卑南溪水系堤防及台東海岸加強巡查。

另公路局南區養護分局針對台東轄區包括台9線南迴公路、台20線南橫公路、台23東富公路、台30線玉長公路及台11線東海岸公路等易致災路段，全面做好機具調度及開口契約準備，隨時因應突發交通狀況，及時搶險搶通。

台東市公所今天早上出動機具，針對行道樹修剪防颱。圖／民眾提供
台東市公所今天早上出動機具，針對行道樹修剪防颱。圖／民眾提供
水利署第八河川分署派人員加強抽水機運轉測試。圖／第八河川分署提供
水利署第八河川分署派人員加強抽水機運轉測試。圖／第八河川分署提供

蘭嶼 綠島 台東 楊柳颱風

延伸閱讀

備戰楊柳颱風 五河分署防汛清疏嚴陣以待

搭船遊客注意！楊柳颱風來襲 澎湖輪明天航班變動

楊柳颱風進逼 公路局公布10省道路段視風雨發布警戒

楊柳逼近！東半部、南部、澎湖恐強風豪雨 離島船隻今停駛8航次

相關新聞

楊柳颱風今下午陸警首波縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

中央氣象署持續發布海上颱風警報，氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，這一報警戒區域新增台灣海峽南部，包括台灣東半部海面...

楊柳南修「路徑類似小犬颱風」當年17級陣風重創蘭嶼18縣市停班課

中颱楊柳持續逼近台灣，預計明天從南花蓮至台東登陸，由於過去一段時間颱風路徑南修，中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，楊柳颱...

1張圖看楊柳颱風各地風雨時程 颱風核心細小、登陸點風雨十分猛烈

楊柳颱風快速接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，經過多次預報修正，中颱楊柳幾乎確定將直擊台灣東部陸地。...

中颱楊柳來襲 太魯閣封園72隊登山客勸離

中颱「楊柳」海警發布，太魯閣國家公園管理處宣布封園，統計有72隊、188人申請入山，管理處已聯繫登山隊伍陸續勸離或就地待...

影／楊柳颱風來襲 民眾黨團呼籲不要讓災民再受損

民眾黨立法院黨團今天舉辦「救災不要大小眼 特別條例不要差別待遇」記者會，黨團總召黃國昌、立委張啟楷出席。張啟楷呼籲新的楊...

楊柳颱風來勢洶洶全台颳強風 最新侵台路徑潛勢預測曝

中度颱風楊柳今天上午11時的中心位置在台東的東南東方約660公里之處，以每小時30公里速度，向西北西進行。中央氣象署持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。