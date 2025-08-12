楊柳颱風來勢洶洶 台東綠島及蘭嶼船班今午後停駛

楊柳颱風來勢洶洶，台灣東部海域風浪增強，台東往返綠島及蘭嶼海上船班今天中午過後取消停駛，上午船公司陸續疏運旅客，8月14日將視天候狀況開航。第八河川分署也加強河川、機具系統防颱整備，降低災害。市公所也出動機具修剪行道樹。

中央氣象署預估東部海面風浪逐漸增強，基於安全考量，台東往返蘭嶼、綠島的客輪船班從今天中午過後至8月13日取消停駛，14日再視天候狀況決定是否恢復開船。提醒前往綠島、蘭嶼的遊客留意船班資訊。

船公司指出，綠島部份今天上午開航4航次疏散旅客回台東，至8月13日台東往返綠島船班取消，143日再視風浪決定是否開船。蘭嶼部份則是今天起至13日台東富岡往返蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼船班全天取消。

富岡港漁民今早也進行防颱措施，小型漁船吊掛上岸、中型漁船綁繩加固，且不同以往各自作業，此次採取團體合作方式。何姓漁民表示，他組建Line群組，昨晚告知群友們做防颱，今早大家互相幫忙綁船，這樣比起以前各做各的，船隻會更牢靠。

水利署第八河川分署表示，密切掌握楊柳颱風發展動向及降雨情形，適時開設緊急應變小組，以因應與處置各種可能突發狀況。今天也針對積淹水熱點、防汛備塊及防汛物資預佈情形進行盤點，同時針對易受洪水或長浪影響的卑南溪水系堤防及台東海岸加強巡查。

另公路局南區養護分局針對台東轄區包括台9線南迴公路、台20線南橫公路、台23東富公路、台30線玉長公路及台11線東海岸公路等易致災路段，全面做好機具調度及開口契約準備，隨時因應突發交通狀況，及時搶險搶通。 台東市公所今天早上出動機具，針對行道樹修剪防颱。圖／民眾提供 水利署第八河川分署派人員加強抽水機運轉測試。圖／第八河川分署提供

