楊柳颱風威脅 台9線「金崙-多良」下午5時南下車道管制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天下午5時，台9線實施398K+600~400K+050（金崙-多良）南下車道交通管制措施。圖／公路局提供
今天下午5時，台9線實施398K+600~400K+050（金崙-多良）南下車道交通管制措施。圖／公路局提供

因應楊柳颱風影響，公路局說，預計今天下午5時，台9線實施398K+600~400K+050（金崙-多良）南下車道交通管制措施。

公路局表示，楊柳颱風影響，邊坡因豪雨影響有落石之虞，經滾動式檢討為確保用路人安全，398K+600~400K+050（金崙-多良），實施南下車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。

關於最新道路通阻詳情，用路人可利用公路局幸福公路APP，或上公路局公路防救災資訊系統，及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，查詢即時路況，務必遵守管制規定。

