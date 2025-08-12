懶人包／出國遇颱風！航班取消怎麼辦？旅平險理賠、住宿處理方式一次看

楊柳颱風直撲台灣，有出國及旅遊計畫的旅客心慌慌，擔心行程受影響，如果真的遇到航班取消該怎麼辦呢？本文彙整颱風期間旅遊須知，包括航班延誤與退改簽、理賠與保險申請、以及住宿取消規定，盡可能減低行程損失。

文章目錄 航班延誤或取消

旅遊不便險和理賠準備

訂房調整與退費

在颱風期間有出國計畫的旅客應密切留意天氣動態，並注意旅行社、航空公司與機場發布的相關資訊，除了班機是否延誤、取消外，也要留意從家中到機場的交通是否受到影響。

行前確認班機狀況：

若因颱風導致班機停飛或延誤，一般航空公司會透過簡訊、電子郵件或以電話告知乘客。旅客在收到通知後，可至航空公司官網查詢班機資訊以及後續安排，或是在機場櫃台詢問服務人員，決定是否改簽或退票。

若班機真的延誤或取消：

1、向航空公司確認後續處理：先向航空公司確認是否可安排「改簽」搭乘其他航班或「退票」，並確認是可憑機票搭乘未來同樣航程航班，或是全額退費。

2、改訂其他航班機票：旅客可嘗試重新訂購其他航班的機票，或飛到旅遊國家的不同航點，但要留意在訂新航班前先確認原先航班能否取消退款，以防費用拿不回來。

3、緊盯航空公司安排：部分情況下航空公司會安排滯留旅客住宿，但住宿地點可能離機場有段距離，接受住宿安排前先確認後續航班調整，以免來回奔波更累人。若要留宿機場，可向航空公司確認是否有毛毯、睡袋等物資。

4、滯留海外無法回台：先等候航空公司通知，如果航班取消，盡快向航空公司申請候補機位，或詢問是否可以安排改搭其他航空。

5、申請班機延誤、取消證明：若搭乘航班受到颱風影響，記得向航空公司申請班機延誤、取消證明，並向投保的保險公司確認理賠條件和所需文件，加快後續程序。

法規保障： 根據「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法」，班機無法依表定時間起程，致國內航線遲延15分鐘以上、國際航線遲延30分鐘以上者或變更航線、起降地點時，應即向乘客詳實說明原因及處理方式。 班機遲延逾5小時，乘客得向原售票單位辦理退票，航空公司不得收取退票手續費。 班機延誤時，航空公司有義務提供通訊、飲食、住宿、禦寒與醫藥急救等必要服務。

赴機場交通：

桃園機場捷運將視颱風動態提前於官網、官方臉書粉絲團及「i搭桃捷」App發布颱風期間最新營運資訊，旅客可隨時留意相關訊息。若有關於機捷營運狀態的詢問，可於上午6時至晚上12時，撥打桃捷公司客服專線（03）286-8789，將有專人提供相關搭乘資訊。

民眾在行程確定後應盡早投保旅遊不便險。示意圖。圖／聯合報系資料照片

有出國旅遊計畫旅平險建議提早投保，保險公司多要求出國前至少3至5個工作日辦理，颱風等高風險事件發生時甚至會立即停止受理，建議行程一確定就投保，若後續取消或變更可再調整或退費。須注意，旅平險投保起始日與出發地必須在台灣，人在國外無法補買回程段保險。

若為跟團出國，多數旅行社僅投保「旅行業責任險」，只在旅行社有過失時理賠，並非旅平險，旅客須自行加保。信用卡附贈旅平險雖普遍，但保障條件差異大，有些僅保飛行期間或限定固定航班，不含加班機、包機，落地即失效，存在保障空窗。為確保旅程全程受保障，建議即使有信用卡旅平險，仍應自行加保。

若已事先購買旅遊不便險，應先確認保險內容與細項，並注意保留以下相關資料以便後續理賠作業。

班機延誤： ．理賠申請書 ．機票、登機證或航空公司提供的搭機證明 ．航空公司提供的班機延誤、取消證明 行程變更： ．費用單據正本 ．預定行程相關證明文件 ．航空公司提供的班機延誤、取消證明 ．預定行程相關費用單據正本、費用明細證明文件

若旅客遇到班機延誤或取消，記得要向航空公司申請證明，以便後續保險理賠。圖／聯合報系資料照片

國內住宿：

若氣象署發布「陸上颱風警報」且預定入住飯店在警戒範圍內，致使旅客無法前往，可選擇延後住房或是取消，若是旅客居住地在警戒範圍但飯店未列入，旅客則須提出相關證明。如果居住地和飯店位置都不在警戒範圍，則依照觀光署定型化契約辦理取消訂房及訂金依比例退款。

國外住宿：

國外住宿的取消或退費必須依照各飯店與訂房平台相關規定，但建議可準備班機延誤、取消證明，部分飯店或訂房平台有機會可申請取消或退款。

