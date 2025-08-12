搭船遊客注意！楊柳颱風來襲 澎湖輪明天航班變動

楊柳颱風來襲，航行高雄、澎湖之間的澎湖輪表訂航班也受影響。原訂明天上午自馬公航往高雄的班次，提前至今天下午啟航；明晚自高雄航往馬公的班次，將延後1天，待楊柳颱風過境後再出發。

台灣航業高雄分公司表示，澎湖輪受楊柳颱風影響，因海象不佳，原訂8月明天上午9時由澎湖往高雄的航班，提前至今天下午4時開航。原訂8月13日晚間11時30分高雄往澎湖航班，調整至8月14日晚間11時30分開航。

