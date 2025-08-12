中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝

中度颱風楊柳即將威脅台灣，國家災害防救科技中心表示，楊柳颱風影響台灣陸地時間為明天至周四，颱風暴風圈預計明天起影響台灣陸地，主要強降雨區為東半部、南部及中南部山區。強陣風影響範圍為花東、中南部地區、離島及沿海空曠地區。

國家災害防救科技中心並公布淹水警戒地區和坡地易致災地區，提醒民眾務必今天做好防颱準備。

楊柳颱風影響，國家災害防救科技中心表示，花蓮縣、台東縣、台南市、高雄市、屏東縣和澎湖縣等6縣市，沿海河口低窪與易淹水區須注意強降雨造成的積淹水。

坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等9個縣市山區。 重點道路為台8、台9（丙、丁、戊）、台11（甲、乙、丙）、台14（甲）、台16、台18、台20（乙）、台21（甲）、台24、台26、台27（甲）、台29等22條，應注意易致災道路及易成孤島聚落。

中央氣象署表示，今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；晚起基隆北海岸及東北部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

明天颱風及其外圍環流影響，東半部及嘉義以南地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其東部、東南部地區及南部山區有局部豪雨以上等級發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生的機率。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。 坡地易致災地區。圖／國家災害防救科技中心提供 淹水警戒地區。圖／國家災害防救科技中心提供 東部海域注意長浪影響。圖／國家災害防救科技中心提供 中颱楊柳路徑潛勢預報。圖／國家災害防救科技中心提供

