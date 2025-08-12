楊柳颱風進逼 公路局公布10省道路段視風雨發布警戒
因應楊柳颱風進逼，中央氣象署於清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報，公路局說，公路局緊急應變小組同步開設，東部有局部豪雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布警戒及行動作為，以維護用路人行車安全，初估有10個省道注意路段，提醒用路人注意。
公路局說，已召開2次工作會議辦理相關防汛應變整備作業，依最新楊柳颱風情資顯示，今天深夜起至明天上半天，逐漸受外圍環流影響，東半部地區有局部豪雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布警戒及行動作為，以維護用路人行車安全。
省道注意路段，公路局表示，有台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線花東海岸公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路、台27線新發公路、台27甲線旗六公路、台29線那瑪夏至五里埔路段等，並依即時氣象情資滾動檢討機動調整。
公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。
公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路，注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規畫。
