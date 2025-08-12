聽新聞
楊柳逼近！東半部、南部、澎湖恐強風豪雨 離島船隻今停駛8航次
楊柳昨晚8時增強為中度颱風，中央氣象署今清晨5時30分發布颱風海上警報，海上交通也為此因應，交通航港局表示，今共有3航線、8航次停駛，並呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
航港局表示，受楊柳颱風影響，今（12日）共有3航線，計8航次停航：
1.富岡-綠島：部分停航(開航11航次、停航4航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：部分停航(開航2航次、停航2航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：部分停航(開航2航次、停航2航次)。
氣象署預報中心科長劉宇其表示，颱風目前已來到台東的東南東方730公里左右的位置，目前是中度颱風，7級風暴風半徑120公里，預計颱風未來逐漸朝西北西方向前進，接近台灣過程中，強度有持續增強，暴風半徑有持續擴大的趨勢。
目前海上警報的警戒區域包含台灣東南部海面、巴士海峽，劉宇其表示，今晚到明天浪也會顯著增強。今晚開始東半部沿海浪會逐漸增大到2米，明天各沿海普遍浪高會超過3米，尤其颱風中心附近甚至有5米至8米左右大浪，提醒大眾避免前往海邊、甚至海面上的作業活動。
