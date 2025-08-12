聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳颱風來襲 大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區下午5時預警性休園
依中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上警報，林業及自然保育署台中分署轄內森林遊樂區位於山區、長距離園區，考量山區天候、聯外道路路況及遊客安全，自今天下午5時起，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園，轄屬谷關七雄等13條自然步道暫停開放，請民眾暫勿前往山區。
林業保育署台中分署表示，中央氣象署預計今天中午發布楊柳颱風陸上警報，預估楊柳颱風明天影響台灣最顯著，東勢林業文化園區將配合台中市政府是否停班課進行開休園。
林業保育署台中分署指出，各園區開園狀態，將視颱風警報解除，園方災害勘查及環境整備後，另行發布，颱風期間為維護自身安全，應盡量避免前往山區及從事山域活動。
🌀最新颱風動態
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「這區域」登陸
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言