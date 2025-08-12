快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風來襲 大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區下午5時預警性休園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
楊柳颱風來襲，八仙山森林遊樂區今天下午5時起預警性休園。圖／林業保育署台中分署提供
楊柳颱風來襲，八仙山森林遊樂區今天下午5時起預警性休園。圖／林業保育署台中分署提供

依中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上警報，林業及自然保育署台中分署轄內森林遊樂區位於山區、長距離園區，考量山區天候、聯外道路路況及遊客安全，自今天下午5時起，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園，轄屬谷關七雄等13條自然步道暫停開放，請民眾暫勿前往山區。

編輯推薦

林業保育署台中分署表示，中央氣象署預計今天中午發布楊柳颱風陸上警報，預估楊柳颱風明天影響台灣最顯著，東勢林業文化園區將配合台中市政府是否停班課進行開休園。

林業保育署台中分署指出，各園區開園狀態，將視颱風警報解除，園方災害勘查及環境整備後，另行發布，颱風期間為維護自身安全，應盡量避免前往山區及從事山域活動。

大雪山 楊柳颱風 森林遊樂區

延伸閱讀

楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況

影／楊柳颱風逼近 高雄山區嚴防坍方斷電...市府搶送發電機備援　

做好防颱準備！楊柳颱風將強勢侵台 侵襲機率攀升至99%

楊柳颱風逼近 林保署台東分署轄管景點、步道今下午5點封閉

相關新聞

中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝

中度颱風楊柳即將威脅台灣，國家災害防救科技中心表示，楊柳颱風影響台灣陸地時間為明天至周四，颱風暴風圈預計明天起影響台灣陸...

楊柳逼近！東半部、南部、澎湖恐強風豪雨 離島船隻今停駛8航次

楊柳昨晚8時增強為中度颱風，中央氣象署今清晨5時30分發布颱風海上警報，海上交通也為此因應，交通航港局表示，今共有3航線...

楊柳颱風強勢登台 全台10處省道路段警戒注意

楊柳昨晚8時增強為中度颱風，中央氣象署今清晨5時30分發布颱風海上警報，交通部公路局針對可能發生豪雨且易有災情省道，包含...

楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況

楊柳颱風已升級至中度颱風（中颱），13日將登陸台灣，它的行徑路線也讓人擔憂是否會帶來災情，因此許多人關心楊柳目前的最新動態、動向走到哪裡？聯合新聞網《科技玩家》整理5大平台，包括「NCDR天氣與氣候監測網」、「楊柳颱風監視」YouTube頻道、Windy氣象網站、中央氣象署及iPhone內建的天氣APP，帶你追颱風動態、最新路徑，隨時提高警覺。

搭船遊客注意！楊柳颱風來襲 澎湖輪明天航班變動

楊柳颱風來襲，航行高雄、澎湖之間的澎湖輪表訂航班也受影響。原訂明天上午自馬公航往高雄的班次，提前至今天下午啟航；明晚自高...

楊柳颱風進逼 公路局公布10省道路段視風雨發布警戒

因應楊柳颱風進逼，中央氣象署於清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報，公路局說，公路局緊急應變小組同步開設，東部有局部豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。