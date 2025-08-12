楊柳颱風強勢登台 全台10處省道路段警戒注意

楊柳昨晚8時增強為中度颱風，中央氣象署今清晨5時30分發布颱風海上警報，交通部公路局針對可能發生豪雨且易有災情省道，包含台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台20線南橫公路等10路段，視風雨狀況發布警戒及行動作為，並呼籲民眾非必要勿進入山區道路。

因應台灣東南方海面楊柳颱風，氣象署於今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報，公路局緊急應變小組於清晨5時30分也同步開設。

公路局表示，截至今天已召開2次工作會議辦理相關防汛應變整備作業。依最新楊柳颱風情資顯示，今深夜至明上半天幾逐漸受到楊柳颱風外圍環流影響，東部有局部豪雨發生機率，將視風雨狀況發布警戒及行動作為，以維護用路人行車安全。

省道注意路段包含台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線花東海岸公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路、台27線新發公路、台27甲線旗六公路、台29線那瑪夏至五里埔路段等，公路局表示，將依即時氣象情資滾動檢討機動調整。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體，並提醒用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

氣象署說，楊柳颱風明天將自台灣東半部登陸並通過，登陸地點以南花蓮至台東機率較高，北花蓮至宜蘭次之；接近台灣前維持中颱，登陸後逐漸減弱，周四向西遠離，進入中國。氣象署提醒民眾，務必今天做好防颱準備。

根據氣象署的侵襲機率排名，由高至低依序為台東縣99%、綠島99%、台南市98%、屏東縣97%、蘭嶼97%、澎湖縣96%、高雄市95%、嘉義縣95%、嘉義市95%，且上述縣市侵襲機率均達90%以上。

商品推薦