颱風楊柳逼近 桃捷防颱滾動式調整營運

中央社／ 桃園12日電

因應颱風楊柳持續逼近台灣，桃捷公司已全面檢視防颱整備工作，目前列車依時刻表正常發車，颱風警報期間，將根據實際風速情況調整班距或視情況停駛，並同步發布最新營運資訊。

桃園大眾捷運公司表示，將視颱風動態提前於官網、官方臉書粉絲團及「i搭桃捷」App發布颱風期間最新營運資訊，旅客可隨時留意相關訊息。若有關於機捷營運狀態的詢問，可於上午6時至晚上12時間，撥打桃捷公司客服專線（03）286-8789，將有專人提供相關搭乘資訊。

桃捷公司今天發布新聞稿表示，為應對颱風可能帶來的雨勢，桃捷已於10日依據標準作業程序啟動防颱整備作業，主動檢視防颱防汛設備，包括各車站入口處的防洪閘門及抽水設備等，加強各場站的防汛巡查，並於防汛期前完成隧道內的防水隔艙閘門年檢及測試，以確保颱風期間捷運系統和旅客安全。

桃捷公司提醒，若桃園市、新北市或台北市政府任一單位宣布停班，桃園捷運將取消直達車及通勤加班車次，全線維持普通車每15分鐘1班運行載客；若僅宣布停課不停班，直達車及通勤加班車則正常運行，滿足通勤需求。

桃捷公司表示，在颱風警報期間，將視颱風影響狀況，依照「桃園市大眾捷運系統旅客運送規則」及桃捷公司「行車運轉作業程序」，調度列車降速行駛，直達車變更為每站停靠，抵達終點後將不再載客，並暫停收送預辦登機行李，而普通車仍維持15分鐘班距。若風速達一定標準，系統將暫停營運。

