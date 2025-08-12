快訊

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

王晶揭趙露思開撕真相！「搖錢樹」被壓榨養全公司：風險極大

2025「必比登推介」出爐！新增3城市 全台144間餐廳完整名單一次看

整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽

聯合新聞網／ 綜合報導
楊柳颱風直撲台灣，預估在台東一帶登陸。記者侯永全／攝影
楊柳颱風直撲台灣，預估在台東一帶登陸。記者侯永全／攝影

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天（13日）以中颱之姿直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

明天周三要上班上課嗎？《聯合新聞網》將持續追蹤更新各縣市地方最新公告，讓您快速掌握全台最新資訊。

楊柳颱風

相關新聞

楊柳颱風今下午陸警首波縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

中央氣象署持續發布海上颱風警報，氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，這一報警戒區域新增台灣海峽南部，包括台灣東半部海面...

楊柳南修「路徑類似小犬颱風」當年17級陣風重創蘭嶼18縣市停班課

中颱楊柳持續逼近台灣，預計明天從南花蓮至台東登陸，由於過去一段時間颱風路徑南修，中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，楊柳颱...

1張圖看楊柳颱風各地風雨時程 颱風核心細小、登陸點風雨十分猛烈

楊柳颱風快速接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，經過多次預報修正，中颱楊柳幾乎確定將直擊台灣東部陸地。...

中颱楊柳來襲 太魯閣封園72隊登山客勸離

中颱「楊柳」海警發布，太魯閣國家公園管理處宣布封園，統計有72隊、188人申請入山，管理處已聯繫登山隊伍陸續勸離或就地待...

影／楊柳颱風來襲 民眾黨團呼籲不要讓災民再受損

民眾黨立法院黨團今天舉辦「救災不要大小眼 特別條例不要差別待遇」記者會，黨團總召黃國昌、立委張啟楷出席。張啟楷呼籲新的楊...

楊柳颱風來勢洶洶全台颳強風 最新侵台路徑潛勢預測曝

中度颱風楊柳今天上午11時的中心位置在台東的東南東方約660公里之處，以每小時30公里速度，向西北西進行。中央氣象署持續...

