做好防颱準備！楊柳颱風將強勢侵台 侵襲機率攀升至99%

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風的暴風可能到達時間和機率。圖／取自中央氣象署網站
楊柳颱風的暴風可能到達時間和機率。圖／取自中央氣象署網站

楊柳颱風明天將登陸，中央氣象署今晨發布海上颱風警報，預計中午至下午發布陸上颱風警報。氣象署說，楊柳颱風今天上午8時中心在台東的東南東方約730公里位置，以每小時25公里速度，向西北西進行。

楊柳颱風明天將自台灣東半部登陸並通過，氣象署說，登陸地點以南花蓮至台東機率較高，北花蓮至宜蘭次之；接近台灣前維持中颱，登陸後逐漸減弱，周四向西遠離，進入中國。氣象署提醒民眾，務必今天做好防颱準備。

根據氣象署的侵襲機率排名，由高至低依序為台東縣99%、綠島99%、台南市98%、屏東縣97%、蘭嶼97%、澎湖縣96%、高雄市95%、嘉義縣95%、嘉義市95%、恆春89%、雲林縣88%、金門縣84%、南投縣77%、彰化縣71%、台中市64%、花蓮縣52%、苗栗縣40%、新竹市25%、新竹縣23%、宜蘭縣12%、桃園市12%、新北市8%、台北市7%、連江縣5%、基隆市4%。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。至於是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

楊柳颱風侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站
楊柳颱風侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站

氣象署 楊柳颱風 停班停課

