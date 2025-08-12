快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

楊柳颱風逼近 林保署台東分署轄管景點、步道今下午5點封閉

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
因應楊柳颱風侵襲，林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道自今天下午5點起預警性封閉。圖／林保署台東分署提供
因應楊柳颱風侵襲，林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道自今天下午5點起預警性封閉。圖／林保署台東分署提供

中央氣象署今天清晨5點發布海上颱風警報，並提醒宜蘭、花蓮及南部山區要留意有局部豪雨。基於安全起見，林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道自下午5點起預警性封閉，開放日期另行公告。

台東分署表示，預判楊柳颱風帶來雨勢及風勢，該分署所轄知本國家森林遊樂區（含自然教育中心）、嘉明湖國家步道、轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段）及林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道）於颱風期間實施預警性封閉。

另嘉明湖山屋及向陽山屋，自即日起至公布開放前期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。提醒民眾，非必要請勿前往山區活動，並請隨時關注颱風動態及公路最新資訊。後續將視天候狀況影響，確認森林育樂場域及林道安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網及相關網站。

台東 綠島 豪雨 嘉明湖 楊柳颱風

