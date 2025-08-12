楊柳颱風逼近 林保署台東分署轄管景點、步道今下午5點封閉

楊柳颱風已升級至中度颱風（中颱），13日將登陸台灣，它的行徑路線也讓人擔憂是否會帶來災情，因此許多人關心楊柳目前的最新動態、動向走到哪裡？聯合新聞網《科技玩家》整理5大平台，包括「NCDR天氣與氣候監測網」、「楊柳颱風監視」YouTube頻道、Windy氣象網站、中央氣象署及iPhone內建的天氣APP，帶你追颱風動態、最新路徑，隨時提高警覺。

2025-08-12 09:50