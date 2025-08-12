快訊

楊柳恐登陸台東成功至大武 賈新興：明晚嘉義布袋至台南佳里一帶出海

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
楊柳颱風重要歷程圖。圖／取自賈新興臉書
楊柳颱風重要歷程圖。圖／取自賈新興臉書

務必做好防颱準備工作。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天台灣受到楊柳颱風環流影響，颱風中心將於明天中午前後、有登陸台東成功至大武一帶的機率，並於明天下午5時30分至晚上6時在嘉義布袋至台南佳里一帶出海的機率。降雨熱區花東以及高屏一帶，其它時間大致午後西北雨。

天氣趨勢，賈新興表示，明天受楊柳颱風環流影響，大台北東側、基宜花東及高屏有陣雨，午後彰化以南及台中以北山區轉有短暫雨。周四，清晨嘉義以南及台東仍有局部短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨， 花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，周五，清晨在台東至鵝鑾鼻沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫陣雨。周六至周日，花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周一，午後彰化以南有局部短暫陣雨，竹苗以北山區及花東山區亦有零星短暫雨。下周二，午後各地有局部短暫陣雨。下周三至下周四，清晨西半部有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，8月下旬起至9月中旬，台灣降雨以偏少的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

歐洲模式預測未來降雨。圖／取自賈新興臉書
歐洲模式預測未來降雨。圖／取自賈新興臉書
中央氣象署針對楊柳颱風發布海上颱風警報。圖／取自賈新興臉書
中央氣象署針對楊柳颱風發布海上颱風警報。圖／取自賈新興臉書
歐洲系集模式及各AI模式預測楊柳颱風侵襲機率及路徑圖。圖／取自賈新興臉書
歐洲系集模式及各AI模式預測楊柳颱風侵襲機率及路徑圖。圖／取自賈新興臉書

賈新興 楊柳颱風

