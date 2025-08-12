聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳恐登陸台東成功至大武 賈新興：明晚嘉義布袋至台南佳里一帶出海
務必做好防颱準備工作。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天台灣受到楊柳颱風環流影響，颱風中心將於明天中午前後、有登陸台東成功至大武一帶的機率，並於明天下午5時30分至晚上6時在嘉義布袋至台南佳里一帶出海的機率。降雨熱區花東以及高屏一帶，其它時間大致午後西北雨。
天氣趨勢，賈新興表示，明天受楊柳颱風環流影響，大台北東側、基宜花東及高屏有陣雨，午後彰化以南及台中以北山區轉有短暫雨。周四，清晨嘉義以南及台東仍有局部短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨， 花東亦有零星短暫雨。
賈新興表示，周五，清晨在台東至鵝鑾鼻沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫陣雨。周六至周日，花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周一，午後彰化以南有局部短暫陣雨，竹苗以北山區及花東山區亦有零星短暫雨。下周二，午後各地有局部短暫陣雨。下周三至下周四，清晨西半部有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。
賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，8月下旬起至9月中旬，台灣降雨以偏少的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
🌀最新颱風動態
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「這區域」登陸
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言