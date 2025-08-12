楊柳颱風加速恐達中颱中段班 粉專：路徑若稍微南偏 對南部殺傷力更強

楊柳颱風穩定西行，快速接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中央氣象署已經發布海上颱風警報，預估下午將會發布陸上颱風警報。今天上午8時楊柳颱風位於台東東南東方約725公里的海面上，過去6小時穩定西行，移動腳步快。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然颱風環流仍受稍強風切與乾空氣干擾，較強的對流集中在中心南側，呈現「頭輕腳重」的不對稱結構，不過，在水氣支援下，環流進一步一步擴大的趨勢，隨著進入高海溫區域、環境稍微改善，楊柳颱風未來24小時逐漸增強至中颱中段班。󠀠󠀠

路徑上變化不大，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估楊柳颱風明天上午暴風圈接觸台灣陸地，中午在「台東附近」登陸。穿越南台灣上空後，明天傍晚左右從「嘉義至屏東」之間出海，並在周四凌晨通過金門以南海域後進入中國福建。󠀠󠀠

楊柳移動速度很快，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從接近、穿越、離開，大約12小時左右；登陸點、是否再南偏，未來24小時將是關鍵觀察期。󠀠󠀠

值得注意的是，楊柳有機會以巔峰強度登陸台灣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，如果稍微南偏從恆春到台東間登陸，對南部而言殺傷力會更強；除非從巴士海峽，才能安全下庄，不過這個機率非常低。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，提醒大家儘早做好防颱準備，尤其南台灣、台東、南花蓮，務必以最高規格做好防颱措施。北台灣雖然在暴風圈外，但當颱風經過時，因地形關係同樣也會有強陣風出現。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦