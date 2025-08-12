今將海陸警齊發 專家：楊柳颱風明午後在台東市附近登陸機會最高

楊柳颱風在昨晚增強為中度颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然雲圖上外觀看起來還沒有完全擺脫垂直風切的干擾，依舊是北弱南強的結構，但是已經比先前要來得改善一些。

吳聖宇表示，預估今天楊柳的結構會更進一步發展，環流內部的螺旋雨帶逐漸建立起來，整個環流狀態也會變得更好一點，強度仍有繼續增強且暴風圈有擴大的機會。由於颱風北側是高氣壓範圍，空氣較乾，颱風南側則會逐漸捲入南邊的潮濕空氣，因此整體來說還是會以南半邊的環流雲層發展比較強，大致就維持中度颱風的等級一直到登陸台灣為止。

中央氣象署已於今天清晨5時30分發布楊柳颱風的海上颱風警報，吳聖宇表示，依照現在的預報路徑，應該在今天下午前有機會發布陸上颱風警報。

他說，在高壓強勢的引導之下，預報路徑上大致是穩定的趨向台灣東南部陸地，氣象署官方的預報資料大致維持明天中午過後在台東市附近登陸的機會最高，各預報模式的登陸點也是集中在台東市附近。

楊柳颱風登陸後，會很快地穿越台灣南部陸地，吳聖宇表示，颱風明天傍晚就會在嘉南一帶沿岸出海，並繼續快速趨向福建沿岸，明天深夜到周四清晨就會進入附近並持續減弱，離開台灣附近區域。

由現在的颱風強度變化以及路徑來預測，吳聖宇表示，降雨部分仍是以首當其衝的花東地區，以及過山後的嘉義以南地區受影響最大，雲林以北到北部地區受地形屏障，降雨將集中在山區為主，平地部分降雨量就相對少很多。

吳聖宇表示，預估明天天亮前開始到中午颱風登陸前，降雨集中在東半部以及南部山區，尤其花東地區、高屏山區一帶要特別注意降雨快速累積的現象，降雨量可能來到豪雨甚至大豪雨等級，其他地方也會有陣雨或短暫陣雨機會。

明天中午過後到晚間，吳聖宇表示，隨著颱風中心登陸、過山，進入西半部地區後中心雲雨帶重建，除了花東地區持續有較大雨勢外，嘉義及以南地區的降雨會明顯增多，至少持續6至8小時以上都會是降雨明顯的情況，降雨量同樣有機會來到豪雨或大豪雨等級，其他地方同樣會有陣雨跟短暫陣雨機會。

他說，最快要等到明晚或深夜之後，颱風逐漸遠離、靠近福建沿岸，整個降雨的情況才會顯著的減緩下來。

風力的部分，吳聖宇提醒南花蓮到台東地區要特別注意，尤其是颱風中心可能登陸的台東市附近，預報模式資料顯示颱風登陸時眼牆附近可能有相當強的風力，陣風預估會來到14級或以上，比較內陸地區的風力可能也有12級或以上，外海的綠島、蘭嶼同樣有14級以上陣風機會，東南部地區務必嚴加戒備。

吳聖宇表示，其次是颱風中心過山後，結構重建的過程將為嘉義及以南地區引進較強的西南風到偏南風，雖然過山後強度會減弱，但是仍可能會有10級或以上陣風發生的機會，嘉義以南地區要多加注意。強風的時間點應該會落在明天中午過後到晚間這段期間。

他說，再來就是颱風外圍氣流繞山的東北部、大台北地區、基隆北海岸到北部的桃竹沿海一帶，也可能有較強的偏東到東南陣風機會，從預報的資料來看，不會是很無感的狀態，也是要特別注意地形強陣風發生的情況。整體風力要緩和也是要等到明天深夜颱風離開之後，風力就會快速減小下來。

至於是否有颱風尾？吳聖宇表示，幸好這個颱風離開後，太平洋高壓馬上就會接手影響台灣，所以預估周四就會恢復以午後雷雨為主的夏季天氣，不過仍可能有局部大雷雨出現的機會，尤其是中南部地區。

吳聖宇表示，周五到周末受高壓帶來東南風到偏東風環境影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部有局部午後雷雨，整體天氣型態會偏向夏季型為主，溫度也會再度明顯的偏高。

展望下周，吳聖宇表示，應該還會有其他的熱帶擾動繼續發展，畢竟現在仍是颱風旺季，但是變動度還太大，依照今年幾次颱風的經驗，1周內的預報都還可能有很大的調整空間，所以太久遠的預報就先當作參考就好，有待持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

