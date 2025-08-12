楊柳颱風明貫穿台灣 氣象署估登陸台東 東半部、南部、澎湖恐強風豪雨

中央氣象署已經於清晨5時30分針對楊柳颱風發布海上颱風警報，提醒巴士海峽、台灣東南部海面航行及作業船隻嚴加戒備，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，預計這個颱風明天會直接影響台灣，為台灣帶來強風豪雨，提醒大眾今天要做好防颱工作。

劉宇其表示，颱風目前已經來到台東的東南東方730公里左右的位置，目前是中度颱風，7級風暴風半徑120公里。預計颱風未來逐漸朝西北西方向前進，接近台灣過程中，強度有持續增強，暴風半徑有持續擴大的趨勢。

目前海上警報的警戒區域包括台灣東南部海面、巴士海峽；劉宇其表示，不過隨著颱風逐漸往西移動，也不排除其他海域，甚至今天下半天發布陸上颱風警報。

今晚到明天浪也會顯著增強，劉宇其表示，今晚開始東半部沿海浪會逐漸增大到2米，明天各沿海普遍浪高會超過3米，尤其颱風中心附近甚至有5米至8米左右大浪，提醒大眾避免前往海邊、甚至海面上的作業活動。

颱風後續路徑方面，劉宇其表示，颱風逐漸往西北西方向過程當中，預計明天白天逐漸通過台灣上空，明晚進入台灣海峽，因此明天將會是颱風為台灣帶來比較大的風雨的一天。

他表示，目前預報來看，今天沿海的風比較小，比較風平浪靜的一天，不過今晚到明天清晨隨著颱風逐漸靠近，東半部外海逐漸開始有8級至9級陣風出現，沿海風勢也會逐漸增強。

劉宇其表示，明天白天颱風整個通過台灣上空，預計台灣各沿海地區普遍會有8級以上陣風，彰化以南、花蓮、台東甚至會有陣風11級以上，包括澎湖的風勢也是滿大的。尤其颱風登陸的台東地區，甚至會有更高的陣風出現。

降雨方面，明天會達到高峰。劉宇其表示，今天各地晴朗穩定，西半部和山區有午後雷陣雨。今天深夜開始，颱風外圍環流逐漸移入，基隆北海岸、宜蘭會開始有陣雨出現。最大降雨預計發生在明天颱風通過的時候，包括東半部地區、嘉義以南、澎湖都會有大雨或豪雨出現，其中花東地區、南部山區可能會有豪雨等級以上降雨，其他地方相對來說雨勢沒這麼大，山區可能有局部性大雨出現。

劉宇其表示，楊柳颱風移動速度很快，預計它的影響是周三；而周四逐漸遠離，清晨金門可能風雨還比較大，白天開始各地風雨將有明顯趨緩趨勢。

雖然目前發布的是海上颱風警報，劉宇其表示，預計楊柳颱風明天會直接通過台灣上空，對台灣各地陸地天氣影響也相當大。明天是颱風通過過程，東半部一早起來風雨就會滿強的；隨著颱風逐漸往西移動，嘉義以南、澎湖明天下半天風雨也會達到比較強的狀態，金門明天入夜之後風雨也會有轉強的情形。

劉宇其表示，整體風雨到周四隨著颱風逐漸遠離，會有明顯減弱的情形，特別提醒，避免前往海邊和山區活動。明天颱風會逐漸影響台灣地區天氣，提醒大眾今天趁天氣穩定的時候做好所有的防颱工作。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 風力預報趨勢。圖／中央氣象署提供 中度颱風楊柳對台灣的影響。圖／中央氣象署提供

